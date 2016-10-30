«رولت روسی» در کانون ادبیات نقد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه داستان «رولت روسی» نوشته کامران محمدی فردا دوشنبه ۱۰ آبان در کانون ادبیات ایران مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

در این نشست، بهناز علیپور گسکری و محمدرضا گودرزی به عنوان منتقد حضور داشته و درباره‌ این اثر صحبت می کنند.

«رولت روسی و هشت داستان دیگر» آخرین کتاب کامران محمدی است که اواخر سال گذشته توسط نشر چشمه منتشر و راهی بازار نشر شد.

«رولت روسی»، «بازی»، «صد سال تنهایی»، «بیست و یک گرم»، «خروس بی‌محل»، «غریبه»، «قلعه»، «سیم‌کارت» و «شطرنج» داستان هایی هستند که در این کتاب چاپ شده اند.

نشست نقد و بررسی این کتاب فردا دوشنبه ۱۰ آبان از ساعت ۱۷ در سالن اجتماعات کانون ادبیات ایران واقع در خیابان شهید مفتح جنوبی، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی، خیابان اردلان، شماره ۲۵ برگزار می شود.