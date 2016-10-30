کشف ۲۸۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حاجی محمد مهدیان نسب ظهر یکشنبه در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان همدان گفت: در راستای اجرای طرح های ویژه مقابله با قاچاق کالا و ارز و دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، مأموران انتظامی این استان موفق به کشف مقدار زیادی کالای قاچاق طی دو ماه اخیر در استان همدان شدند که ارزش آن ۲۸۰ میلیارد ریال براورد شده است.

سردار مهدیان نسب در ادامه افزود: موضوع مبارزه با کالای قاچاق و ارز یکی از منویات مقام معظم رهبری بوده ومورد تاکید ایشان است و باید با جدیت به این امر مهم توجه شود.

فرمانده انتظامی استان همدان افزود: پلیس آگاهی باید بانک اطلاعاتی جامعی از سوابق و مشخصات افراد قاچاقچی داشته و نسبت به امر قاچاق کالا و ارز حساس باشد.

وی افزود: در موضوع قاچاق کالا و ارز یگان ها باید حساسیت ویژه ای داشته باشند چرا که اگر مقابله جدی و موثری با قاچاق کالا و ارز صورت گیرد شاهد رونق اقتصادی در جامعه خواهیم بود.

سردار مهدیان نسب در ادامه با اشاره به تلاش ها و زحماتی که توسط کارکنان پلیس در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان صورت گرفته است، گفت:یگان های انتظامی استان همدان در سال جاری با اهتمام بالا موفق به کشف مقادیر زیادی کالای قاچاق و ارز در استان شده اند.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به لزوم اجرای بازرسی های مقطعی در سطح استان توسط یگان های مربوطه گفت: ایست و بازرسی های هدفمند باید در مناطق مختلف و حساس استان مستقر شوند تا شاهد ارتقای امنیت شهروندان و کشف بیشتر کالای قاچاق در استان باشیم.