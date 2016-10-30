پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد که تغییرات و ناپایداری های جوی و دریایی از روز سه‌شنبه در استان افزایش می‌یابد.

وی اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود از عصر روز سه‌شنبه تا پایان روز چهارشنبه به سبب وزش باد شدید جنوب شرقی سواحل شمالی و مرکزی استان و از روز پنج‌شنبه تا روز یکشنبه به سبب وزش باد شدید شمال غربی سراسر خلیج فارس کاملا مواج و متلاطم باشد.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: طی روزهای چهارشنبه تا یکشنبه، وزش باد سبب ایجاد گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در برخی نقاط خواهد شد.

وی بیان کرد: از اواخر وقت چهارشنبه تا ظهر روز پنج‌شنبه در نیمه شمالی استان آسمانی نیمه ابری تا تمام ابری در برخی نقاط همراه با رگبار پراکنده باران، رعد و برق و وزش باد شدید و تندبادهای لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

مساعدی ادامه داد: طی روزهای چهارشنبه تا یکشنبه، وزش باد سبب ایجاد گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در برخی نقاط خواهد شد و از روز پنج‌شنبه همزمان با تغییر جهت باد و وزش باد شدید شمال غربی دمای هوا به طور محسوسی کاهش می‌یابد.

وی در ارتباط با پیش‌بینی وضعیت هوا در روز جاری نیز گفت: آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و مه صبحگاهی و در جنوب استان در برخی ساعات وزش باد خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده تداوم وزش جریانات غالبا شمال غربی در سطح استان است. پیش‌بینی می‌شود امروز در بعد از ظهر و عصر، سرعت وزش این جریانات در سواحل جنوبی استان بیشتر شود و به دنبال آن ارتفاع موج دریا نیز افزایش یابد.

وی ادامه داد: جهت باد شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت هشت تا ۳۲ کیلومتر در ساعت و در سواحل جنوبی استان گاهی تا ۴۰ کیلومتر در ساعت پیش‌بینی می‌شود و ارتفاع موج بین ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر و در سواحل جنوبی استان ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.

مساعدی اظهار داشت: فردا زمان جزر اول دریا در ساعت دو و ۲۳ دقیقه بامداد، مد اول دریا ساعت هشت و ۱۱ دقیقه، جزر دوم ساعت ۱۳ و ۴۷ دقیقه و مد دوم دریا ساعت ۲۰ و ۲۳ دقیقه خواهد بود.