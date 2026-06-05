وزش باد و خیزش گرد و خاک در استان بوشهر

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، با تداوم وزش باد نسبتا شدید تا شدید شمال غربی تا عصر روز شنبه سواحل استان مواج پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین تا روز سه‌شنبه وزش باد و خیزش گرد و خاک به ویژه در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب، پدیده غالب مورد انتظار در سطح استان خواهد بود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده غالبا صاف همراه با غبار محلی طی ساعاتی وزش باد و در برخی نقاط همراه با گردو خاک خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد غالبا شمال غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۴ گاهی تا ۴۴ کیلومتر در ساعت امروز تا اوایل شب در قسمت های جنوبی با سرعت ۱۶ تا ۴۸ گاهی تا ۶۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی تصریح کرد:ارتفاع موج دریا امروز در مناطق شمالی و مرکزی ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی تا ۱۸۰ سانتی متر در مناطق جنوبی ۱۲۰ تا ۲۱۰ سانتی متر فردا در مناطق شمالی و مرکزی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متر و در مناطق جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰ سانتی متر پیش بینی می شود.