به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت جایزه، فصل ادبی پاییز فرانسه با معرفی نامزدهای جایزه رنودو یک گام دیگر به انتخاب نویسنده و اثر برنده سال نزدیک‌تر شد.

اعضای آکادمی «رنودو» یک بار دیگر گرد هم‌آمدند و اسامی پنج نفر منتخب خود را برای بخش نهایی اعلام کردند.

این گروه آخرین بار در تاریخ ۳ نوامبر به رسم همیشه در رستوران دوران گردهم‌می‌آیند تا از این میان نام برنده امسال را اعلام کنند.

این در حالی است که در بخش مقاله نیز نام ۳ عنوان منتخب اعلام شده است.

آکادمی رنودو ابتدا نام ۱۸ داستان‌نویس و ۶ مقاله‌نویس را به عنوان برگزیدگان این رقابت اعلام کرد و بعد در دو نوبت این تعداد را کاهش داد و در نهایت فینالیست‌های خود را برگزید.

آدلاید دو کلرمون-تونر برای کتاب «آخرین ما» از انتشارات گراسه، رژی ژوفره برای «آدم‌خوارها» از انتشارات سویی، سیمون لیبرتی برای «دختران کالیفرنیا» از انتشارات گراسه، یاسمینا رضا برای «بابل» از انتشارات فلاماریون و لیلا سلیمانی برای «ترانه لطیف» از انتشارات گالیمار نامزدهای منتخب بخش رمان هستند که در این میان انتشارات گراسه با داشتن دو کتاب از پنج کتاب نام برده شده، پیشتاز رقابت ادبی امسال است.

جایزه رنودو در سال ۱۹۲۶ توسط شماری از منتقدان هنری که به روند انتخاب برندگان گنکور اعتراض داشتند راه‌اندازی شده و به افرادی تعلق می‌گیرد، که برنده گنکور نشده باشند. در حالی که نام یاسمینا رضا نویسنده مشهور در فهرست گنکور امسال حذف شده، رنودو وی را به عنوان یکی از فینالیست‌های خود انتخاب کرده است.

امسال ریاست هیات داوری رنودو بر عهده پاتریک بسون بود و فردریک بایگبدر، دومینیک بونا، ژرژ-اولیور شاتوریناد، ژروم گارسین، لویی گادل، فرانتس-اولیور گیسبرت، کریستین گودیسل، ژان کلود لکلزیو و ژان کریسمس پاتکراتزی اعضای گروه داوری را تشکیل دادند.

سال ۲۰۱۵ جایزه رنودو به دلفین دو ویگان رسید و جایزه مقاله به دیدیه بلوند تعلق گرفت.