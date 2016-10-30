به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدرضا تقوی بعدازظهر یکشنبه در ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان با بیان اینکه با تمام تلاش‌ها، امر به معروف و نهی از منکر همچنان در جامعه واجب فراموش شده است، اظهار داشت: مردم از این موضوع که امر به معروف و نهی از منکر واجبی همگانی است، خبر ندارند.

وی با تاکید بر اینکه باید در خصوص واجب بودن فریضه امر به معروف و نهی از منکر فرهنگ‌سازی شده و نهادینه شدن آن در جامعه مانند نماز و روزه اتفاق بیفتد، گفت: گاهی مردم به دلیل پرهیز از درگیری با دیگران از امر به معروف و نهی از منکر خودداری می کنند.

حجت الاسلام سیدرضا تقوی با اشاره به اینکه در فضای عمومی نباید به حقوق دیگران صدمه زد، گفت: جامعه به منزله کشتی است و اگر کسی زیر پای خود را سوراخ کند همه را غرق خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در جامعه اسلامی امر به معروف و نهی از منکر حکم الهی و حفظ حجاب ضروری است، عنوان کرد: زیارت عاشورا بیان موضع نسبت به منکرات و معروفات جامعه است که به ما می‌آموزد نسبت به زشتی‌ها و پلیدی‌ها موضع مشخصی داشته باشیم.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با تاکید بر اینکه باید به مردم بیاموزیم نسبت به موضع و جبهه خلاف، برائت و تنفر خود را نشان دهند، گفت: زیارت عاشورا بهترین منجی در مسئله امر به معروف است.

حجت الاسلام سیدرضا تقوی در خصوص برخورد با منکرات در جامعه نیز با بیان اینکه یکی از راه‌های نهی از منکر برخورد اثباتی با این موضوع است، گفت: اگر خوبی‌ها را علم کنیم و به معروفات در جامعه دامن بزنیم موجب تعظیم شعائر اسلام در جامعه می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه علاوه بر بی‌توجهی به عفاف و حجاب، منکرات مهمی از جمله مسئله بیکاری، فقر، آلودگی محیط زیست، قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی، اعتیاد، اسراف آب و غیره نیز باید مورد توجه باشد، گفت: تعامل با آمریکا و بسترسازی آن یک منکر اصلی و بزرگ است.

وی با بیان اینکه فتنه یک منکر و خط قرمز است و فتنه‌گران حق میراث‌خواری انقلاب را ندارند، گفت: امنیت پایدار نیز یک معروف است و باید در جامعه تقویت شود.

حجت الاسلام سیدرضا تقوی با بیان اینکه امروز وحدت جامعه یک معروف است و هرکس در جامعه تفرقه‌افکنی کند باید جلوی آن گرفته شود، عنوان کرد: در حال حاضر حمایت از رزمندگان و تجلیل از شهدای حرم یک وظیفه در جامعه است که موجب بقای امنیت کشور می‌شود.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان همدان نیز در این جلسه با بیان گزارشی از اقدامات این ستاد در همدان اظهار داشت: همدان با ۲۴۰ پایگاه مقاومت در مساجد و حسینیه‌ها در سه مرحله تذکر لسانی انجام شده است.

حسن برزگر افزود: در این خصوص ۶۴ تیم طی ماه های خرداد، مرداد و مهرماه امسال ساماندهی شده‌اند که به بیش از ۴ هزار زن بدحجاب تذکر داده اند.