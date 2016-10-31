صادرات کشمش به ۱۳ هزارتن درسال افزایش می یابد

احمد برکابیان در گفتگو با خبرنگار مهر به صادرات کشمش در استان زنجان اشاره کرد و افزود: از زمان فرآوری کشمش طی دو هفته گذشته تاکنون یک میلیون و ۱۰۳ هزار و ۲۲۵ دلارارزش صادرات کشمش استان زنجان بوده است.

وی اظهار کرد: کشمش رتبه اول در بحث صادرات در سطح استان زنجان را در بین محصولات کشاورزی را به خود اختصاص داده است.

مدیر گمرک استان زنجان گفت: خوشبختانه کشمش استان زنجان کیفیت بسیار خوبی دارد و کشمش صادراتی استان زنجان شامل تیزابی، آفتابی و انگوری می باشد.

برکابیان با بیان اینکه ویزای صادرات کشمش به ۲۰ کشور صادر شده است، گفت: کشمش استان زنجان به علت اینکه کیفیت خوبی دارد به تبع صادرات هم رونق دارد و سود آوری در این محصول بسیار زیاد است.

وی با بیان اینکه کشمش استان زنجان به کشورهای کانادا، روسیه،فرانسه، آلمان، بلژیک و ایتالیا صادر می شود، افزود: با راه اندازی این دو مرکز صادرات کشمش استان زنجان به ۱۳ هزار تن در سال افزایش پیدا کند.

مدیر گمرک استان زنجان از راه اندازی دو مرکز صادراتی فرآوری کشمش صادراتی با سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان زنجان تا پایان سالجاری خبر دادو گفت: این دو مرکز با سرمایه گذاری ۱۲ میلیارد تومان راه اندازی می شود.