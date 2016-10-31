فروش انفجاری «دکتر استرنج»/ فیلم تام هنکس نفروخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «دوزخ» در نخستین آخر هفته اکرانش در آمریکا تنها ۱۵ میلیون دلار فروش کرد. این فیلم که با بازی تام هنکس و فلیسیتی جونز ساخته شده در هفته‌ای که به استقبال هالووین می‌رفت، بازار را به کمدی ترسناک «اوه! هالووین مدآیی» ساخته تایلر پری واگذار کرد و این فیلم در دومین هفته اکرانش ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار فروخت تا مجموع فروشش را ۵۲ میلیون دلار برساند.

«جک ریچر: هرگز بازنگرد» با بازی تام کروز در حالی در جایگاه سوم فهرست جای دارد که با افت فروش ۵۸ درصدی نسبت به هفته نخست اکرانش ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار فروخت و مجموع فروشش را به ۳۹.۷ میلیون دلار رساند.

«حسابدار» با بازی بن افک نیز با فروش ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار دلاری در پایان سومین هفته اکرانش مجموع فروشش را در آمریکا ۶۱.۲ میلیون دلار رساند.

فیلم ترسناک «ویجا:‌ خاستگاه شیطان» نیز در دومین پایان هفته اکرانش ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار فروخت تا در مجموع ۲۴.۶ میلیون دلار فروش کرده باشد.

«دوزخ» برخلاف آمریکا در دیگر کشورهای جهان حضور موفقی داشت و در دو هفته‌ای که از اکران بین‌المللی آن می‌گذرد، بیش از ۱۳۲.۹ میلیون دلار در سینماهای جهان فروش داشته است. این فیلم همین آخر هفته در چین نیز اکران شد و با فروش ۱۳.۳ میلیون دلاری در صدر باکس آفیس چین قرار گرفت.

این در حالی است که «دکتر استرنج» محصول مشترک دیزنی و مارول با بازی بندیکت کامبربچ اکران جهانی خود را شروع کرده و با اکران در ۳۳ منطقه جهان، فروشی انفجاری ۸۶ میلیون دلار را ثبت کرده است. این فیلم بیشترین اقبال را در میان کره‌ای‌ها تجربه کرد که ۱۸.۱ میلیون دلار برای تماشای آن پرداخت کردند و بزرگ‌ترین افتتاحیه فیلمی مارولی را به ثبت رسانند. بریتانیا با ۱۱.۱ میلیون دلار در مکان دوم و فرانسه با فروش ۵.۷ میلیون دلار در مکان بعدی قرار داشتند. این فیلم هفته آینده در ۲۳ منطقه دیگر جهان نیز اکران می‌شود که شامل روسیه، برزیل، چین، نروژ، هند، اروگوئه و ونزوئلا است.

«دکتر استرنج» از تعطیلات آخر هفته جدید در آمریکا نیز اکران می‌شود و امیدوار است تا به سرعت از «دوزخ» پیش بیفتد.