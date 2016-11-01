۴۵۰۰ ورزشکار در شهرستان تالش سازماندهی شده اند

عیسی نوری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت های ورزشی ورزشکاران سازمان یافته در شهرستان تالش اظهار کرد: بر اساس آمارهای موجود چهار هزار و ۵۰۰ نفر ورزشکار مرد و زن سازماندهی شده، تحت پوشش اداره ورزش و جوانان شهرستان تالش هستند.

وی تعداد هیأت های ورزشی شهرستان تالش را ۳۲ هیأت عنوان کرد و گفت: فوتبال، فوتسال، والیبال، کشتی، کبدی، کاراته، ورزش های رزمی، شنا، دوومیدانی، کوهنوردی، شطرنج و ورزش های بانوان از جمله هیأت های ورزشی فعال در شهرستان تالش هستند.

نوری زاده با اشاره به فعالیت ۳۷ باشگاه فرهنگی و ورزشی در شهرستان تالش افزود: ۳۷ باشگاه فرهنگی و ورزشی نیز در قالب رشته های مختلف از قبیل بدنسازی، آمادگی جسمانی، ایروبیک، کاراته و ورزش های رزمی در شهرستان تالش فعالیت می کنند.

رئیس اداره ورزش و جوانان تالش امکانات سخت افزاری این شهرستان در حوزه ورزش و وجود چند سالن ورزشی مناسب، استخر سرپوشیده شنا و زمین چمن مصنوعی را یادآور شد و گفت: سه نمایندگی اداره ورزش و جوانان در شهرهای اسالم، حویق و کرگانرود شهرستان تالش در راستای توسعه همه جانبه فعالیت های ورزشی به زودی و به صورت رسمی آغاز به کار می کنند.

وی با بیان اینکه امکانات ورزشی خوبی در شهرستان تالش برای ورزش شهروندان مهیا است، افزود: تنها پروژه نیمه کاره در حوزه ورزش تالش، سالن ورزشی شهر چوبر شهرستان تالش است که در حال رایزنی برای ادامه عملیات ساخت این پروژه ورزشی نیمه کاره هستیم.

نوری زاده با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری در ورزش، جامعه ای پویا، سالم و توانمند را به ارمغان می آورد، یادآور شد: تیم های فوتبال چوکا در لیگ دسته سوم باشگاه های کشور، امید شاهد اسالم در لیگ امیدهای فوتبال کشور شهرداری چوبر در لیگ برتر فوتبال باشگاه های گیلان، فوتسال شهرداری تالش در لیگ دسته اول بزرگسالان استان، شاهد اسالم در لیگ برتر فوتسال گیلان، شهرداری تالش در لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های گیلان، جوانان چوکا در لیگ دسته اول فوتبال جوانان باشگاه های استان و تیم فوتبال نوجوانان خلیف آباد در لیگ دسته اول باشگاه های گیلان، نمایندگان ورزشی شهرستان تالش در مسابقات مختلف ورزشی کشوری و استانی هستند.

رئیس اداره ورزش و جوانان تالش با بیان اینکه توجه ویژه به ورزش و فعالیت های ورزشی و همچنین امور جوانان در دستور کار مسئولان شهرستان قرار داشته و دارد و در این رابطه اقدامات لازم و اساسی صورت گرفته است، گفت: شهرستان تالش در ستاد ساماندهی امور جوانان استان گیلان، رتبه نخست را با برگزاری پنج جلسه تاثیر گذار دارد.

نوری زاده با بیان اینکه شهرستان تالش استعداد های درخشان و فراوانی در زمینه ورزش دارد، افزود: فعالیت های گروهی و همگانی کردن ورزش در اولویت اصلی اداره ورزش و جوانان شهرستان تالش قرار دارد.