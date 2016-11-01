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۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۲۲:۱۲

پوتین به رنتسی اعلام کرد:

آمادگی روسیه برای امدادرسانی به زلزله زدگان در ایتالیا

آمادگی روسیه برای امدادرسانی به زلزله زدگان در ایتالیا

رئیس جمهور روسیه در تماس تلفنی با نخست وزیر ایتالیا آمادگی مسکو برای امدادرسانی به زلزله زدگان ایتالیائی را به اطلاع وی رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رئیس جمهور روسیه در رایزنی تلفنی با نخست وزیر ایتالیا از آمادگی کامل مسکو برای ارسال کمک های امدادی به زلزله زدگان در این کشور خبر داد.

در بیانیه صادره توسط سرویس مطبوعاتی دفتر رئیس جمهور روسیه در این باره آمده است: «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در تماس تلفنی با «ماتئو رنتسی» نخست وزیر ایتالیا ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان حادثه زلزله در این کشور، مراتب آمادگی کامل مسکو جهت ارسال کمک های امدادی به زلزله زدگان ایتالیائی را اعلام نمود.

لازم به ذکر است هفته گذشته زلزله ای به بزرگی ۷.۱ ریشتر کشور ایتالیا را لرزانده بود.

کد مطلب 3812708

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