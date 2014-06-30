وزیر خارجه ایتالیا به مسکو و کی یف می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، فدریکا موگرینی وزیر امور خارجه ایتالیا قصد دارد هفته آینده به کی یف و مسکو سفر کند.
وی این خبر را در کنفرانس خبری خود درباره ریاست دوره ای ایتالیا بر اتحادیه اروپا اعلام کرد.
این درحالی است که به رغم آتش بس میان ارتش و جدایی طلبان در شرق اوکراین ، بحران در شرق اوکراین همچنان ادامه دارد.
وزیر خارجه ایتالیا در تلاش برای حل بحران در شرق اوکراین به دو کشور روسیه و اکراین سفر می کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، فدریکا موگرینی وزیر امور خارجه ایتالیا قصد دارد هفته آینده به کی یف و مسکو سفر کند.
کد مطلب 2322825
نظر شما