بزرگداشت مصطفی خرم دل در سنندج برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه کردستان، امید قادر زاده گفت: بنیاد نخبگان استان کردستان و پژوهشکده کردستان شناسی دانشگاه کردستان به پاس چند دهه تلاش و کوشش خستگی ناپذیر، ماندگار و اثرگذار علمی و فرهنگی دکتر مصطفی خرم دل پیشکسوت فرهیخته، مفسر و قرآن پژوه و استاد بازنشسته دانشگاه کردستان روز پنج شنبه ۲۰ آبان ماه در دانشگاه کردستان نکو داشتی برای او برگزار می کند.

وی عنوان کرد: دکتر خرم دل هم اکنون ساکن مهاباد و از شخصیت های علمی و دینی مشهور در سطح ایران و جهان اسلام است.

وی اظهارداشت: سخنرانان اصلی این مراسم دکتر محمود ابراهیمی(استاد پیشکسوت و بازنشسته دانشگاه کردستان)، استاد بهاء الدین خرم شاهی(قرآن پژوه و حافظ شناس برجسته کشور) ودکتر محمد علی کوشا(قرآن پژوه و استاد حوزه و دانشگاه) است.

رییس پژوهشکده کردستان شناسی دانشگاه کردستان ادامه داد: از دیگر سخنرانان این مراسم استاد مسعود انصاری(قرآن پژوه و مترجم قران کریم)، دکتر محمد خالد غفاری (استاد زبان وادبیات فارسی)، دکتر محمود ویسی (قرآن پژوه و استاد گروه فقه و حقوق دانشگاه مذاهب اسلامی تهران) هستند که در بخش های مختلف به معرفی شخصیت وجایگاه علمی و فرهنگی استاد خرمدل می پردازند.

قادرزاده اظهار داشت: در این مراسم پیام دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان نیز قرائت می شود.

وی بیان کرد:تفسیر نور(به فارسی)، المقتطف(تفسیر قرآن به عربی)، شنه ی ره حمه ت(تفسیر قرآن به زبان کردی)، دستور زبان فارسی، دستور زبان کردی، گنجینه صرف و نحو عربی، ترجمه فی ظلال القرآن در پانزده جلد و ده ها اثر دیگر از تالیفات درخشان استاد خرم دل است.