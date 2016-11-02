اعتراض به برنامه درسی مهندسی مواد/ عدم تطابق با بازار کار

به گزارش خبرنگار مهر، رشته مهندسی مواد در مقطع کارشناسی متشکل از سه گرایش سرامیک، پلیمر و متالورژی است که در کمیته برنامه ریزی این رشته اقدام به تغییر نام این رشته به مهندسی مواد و متالورژی شده که طبق گفته تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه ها دروس مربوط به گرایش سرامیک در این رشته بسیار کم رنگ شده است.

همچنین اساتید این حوزه معتقدند که سرفصل ها و برنامه های درسی مصوب این کمیته درخصوص گرایش سرامیک دارای اشکالات متعددی است.

حسین سرپولکی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت و عضو انجمن سرامیک در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: براساس سیاست های وزارت علوم باید در مقطع کارشناسی گرایش ها حذف و یک رشته واحد وجود داشته باشد که درخصوص مهندسی مواد نیز این موضوع انجام شده است.

وی افزود: براساس این سیاست رشته های سرامیک، متالورژی و پلیمر حذف و همه این رشته ها در قالب رشته مهندسی مواد تجمیع شدند.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت افزود: براین اساس در کمیته برنامه ریزی رشته مهندسی مواد وزارت علوم موضوع بازنگری مطرح و در نهایت عنوان مهندسی مواد و متالورژی برای این رشته انتخاب شد که این نام از اهداف اصلی این رشته دور است.

سرپولکی افزود: در برنامه درسی رشته مهندسی مواد در حوزه سرامیک اشتباهات زیادی وجود دارد و همین امر موجب می شود تا صنایع در آینده نتوانند از فارغ التحصیلان این حوزه استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: درحال حاضر ایران چهارمین تولید کننده کاشی و سرامیک، دومین تولید کننده چینی و اولین صادر کننده شیشه در منطقه است.

سرپولکی با بیان اینکه ۲ هزار محقق و دانشجو در حوزه سرامیک مشغول به فعالیت هستند، تاکید کرد: ایران در حوزه سرامیک های استراتژیک و نانو ساختار نیز فعالیت های علمی و تحقیقاتی زیادی انجام داده است.

وی اضافه کرد: محققان حوزه سرامیک در صنایع نظامی، استراتژیک، بیو مواد و بیوتکنولوژی دستاوردهای پژوهشی زیادی دارند.

بی توجهی در تدوین سرفصل ها و برنامه های درسی سرامیک

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این حوزه برای کشور بسیار مهم بشمار می رود اما بی توجهی در تدوین سرفصل ها و برنامه های درسی سرامیک اعتراض انجمن های کاشی و سرامیک، دیرگذار، شیشه و چینی شده چراکه دانشجویان با این برنامه های درسی نمی توانند برای صنعت مفید باشند.

سرپولکی تاکید کرد: حدود یک و نیم سال است که از طریق انجمن سرامیک و اعضای هیات علمی دانشگاه ها درخصوص اشتباهات با کمیته برنامه ریزی مواد و متالورژی مذاکراتی انجام شده اما تاکنون پاسخی از این کمیته دریافت نکرده ایم.

کاهش واحدهای درسی سرامیک

وی گفت: تعداد واحدهای درسی سرامیک از ۳۲ واحد به ۲۰ واحد کاهش یافته و عناوین برخی از سرفصل ها نیز اشتباه تدوین شده است.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت تاکید کرد: برنامه درسی رشته مهندسی مواد و متالوژی که سرامیک یکی از گرایش های آن است از سوی وزارت علوم به دانشگاه ها ابلاغ شده اما باتوجه به اینکه اشکالاتی در برنامه های درسی مربوط به گرایش سرامیک در این برنامه وجود دارد بسیاری از دانشگاه های بزرگ از جمله دانشگاه شریف و تهران این برنامه را اجرا نمی کنند.

سرپولکی پیشنهاد کرد: ضمن اقدام برای اصلاح برنامه موجود، با توجه به توسعه گسترده صنعت سرامیک در کشور و همچنین ظرفیت بالای توسعه علم و پژوهش های سرامیک در براورد نیازهای استراتژیک کشور بطور همزمان برای تاسیس رشته مستقل مهندسی سرامیک در برخی دانشگاه های بزرگ کشور مجوز داده شود.