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۱۴ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۱۷

اردبیل سردترین استان کشور/دمای هوای ۷ استان به زیر صفر رفت

اردبیل سردترین استان کشور/دمای هوای ۷ استان به زیر صفر رفت

بر اساس گزارش های هواشناسی دمای هفت مرکز استان صبح امروز به زیر صفر درجه رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش های هواشناسی  سردتر  نقطه کشور اردبیل با ۶ درجه زیر صفر بود و بعد از آن همدان با ۵ درجه ، شهرکرد ۴ درجه زیر صفر درجه سانتیگراد بودند.

پیش بینی می شود امروز  در نوار شمالی کشور به ویژه استان های ساحلی خزر بر میزان دمای هوا افزوده شود. بارش های پراکنده ای در ساعات بعد از ظهر امروز پیش رو داریم و بخش هایی از غرب و دامنه های زاگرس از جمله استان های ایلام ، کرمانشاه و لرستان نیز این وضع را خواهند داشت.  سایر نقاط کشور امروز و فردا جو آرامی را خواهند داشت.

براساس این گزارش،  سامانه بارشی دیگری که روز یکشنبه از سمت جنوب غرب وارد کشور شود و بخش هایی از جنوب غرب کشور و نیز به تدریج بخش هایی از مرکز و دامنه های جنوبی البرز را تحت تاثیر فعالیت های بارشی در روز های یکشبنه و دوشنبه قرار دهد. 

پیش بینی می شود دمای هوای تهران نیز  امروز در گرم ترین ساعات به ۱۷ درجه بالای صفر برسد. 

کد مطلب 3814918
نورا حسینی

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