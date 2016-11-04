روسیه هواپیمای امدادی به چین می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «دنیس مانتوروف»، وزیر صنعت و تجارت روسیه از عقد قرارداد میان کشورش با چین بر سر تحویل چهار فروند هواپیمای BE-۲۰۰ به پکن خبر داد.

«مانتوروف» گفت: قرارداد تحویل دو به علاوه دو BE-۲۰۰ به چین امضا شده و اولین محموله آن در سال ۲۰۱۸ تحویل این کشور خواهد شد.

گفتنی است هواپیمای یاد شده نوعی هواپیمای امدادرسانی بوده که با توجه به قابلیت فرود بر روی آب، می تواند در بسیاری از امور امدادی به خصوص عملیات اطفای حریق از آن بهره جست. پیشتر، این هواپیما در آتش سوزی های گسترده سال ۲۰۰۷ در یونان مورد استفاده قرار گرفته است.

پیش از این نیز دنیس مانتوروف وزیر صنعت و تجارت روسیه اعلام کرده بود که روسیه و چین برای طراحی و ساخت این هواپیما موسسه ای مشترک راه می اندازند.

این هواپیما که نمونه ای پیشرفته تر هواپیمای روسی ایل-۹۶ است، بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ سرنشین گنجایش دارد و قادر به طی کردن مسافتی تا ۱۲ هزار کیلومتر است. انتظار می رود اولین نمونه این هواپیما تا سال ۲۰۲۳ تکمیل و در سال ۲۰۲۵ به فروش برسد.

به علاوه، روسیه و چین قرارداد همکاری در چارچوب برنامه ساخت بالگرد سنگین کشوری را امضا کردند. این بالگرد توسط شرکت چینی AVICOPTER در هماهنگی و با مساعدت شرکت «بالگردهای روسیه» ساخته خواهد شد.

در اعلامیه شرکت بالگردهای روسیه که در این رابطه منتشر شد، آمده است: شرکت بالگردهای روسیه به شرکت دولتی AVICOPTER چین در طراحی بالگرد سنگین کشوری کمک خواهد کرد، به این منظور قرارداد بین دولتی بین روسیه و چین در مراسمی با حضور «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در پکن امضا شده است.