  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۸

۹۱ هزار تن برگ سبز چای خرید تضمینی شد

۹۱ هزار تن برگ سبز چای خرید تضمینی شد

رئیس سازمان چای کشور از خرید بیش از ۹۱ هزار تن برگ سبز چای به ارزش اقتصادی ۳ هزار و ۳۳۹ میلیارد تومان خبر داد و گفت: روند برداشت برگ سبز چای همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب جهانساز با اشاره به آخرین وضعیت تولید و خرید برگ سبز چای گفت: تاکنون بیش از ۹۱ هزار تن برگ سبز چای خریداری شده و ارزش اقتصادی این میزان خرید به حدود ۳ هزار و ۳۳۹ میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: روند برداشت برگ سبز چای همچنان ادامه دارد و به طور میانگین روزانه حدود ۸۰۰ تن برگ سبز برداشت می‌شود.

رئیس سازمان چای کشور با بیان این‌که میزان تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۹ تا ۱۰ درصد افزایش داشته است، افزود: تاکنون بیش از ۲۰ هزار و ۸۰۰ تن چای خشک تولید شده و کارخانجات چای‌سازی همچنان متقاضی دریافت برگ سبز هستند.

وی درباره پرداخت مطالبات چایکاران نیز گفت: تاکنون حدود ۷۵ درصد مطالبات مربوط به خرید برگ سبز پرداخت شده و سهم دولت نیز به حدود ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است؛ حدود ۴۰۰ میلیارد تومان دیگر از تعهدات دولت باقی مانده است.

جهانساز با اشاره به وضعیت بازار چای تصریح کرد: در بخش بازار داخلی، اصلاحات استاندارد انجام شده و انواع مختلف چای آماده عرضه و ورود به سبد مصرف خانوار هستند.

به گفته وی، سیاست اصلی سازمان، افزایش مصرف چای داخلی و کاهش وابستگی به واردات، در عین تأمین نیاز بازار است.

رئیس سازمان چای کشور ادامه داد: در بخش صادرات نیز تاکنون حدود ۴ هزار تن چای صادر شده و محصولات ایرانی در بازارهای کشورهای همسایه، کشورهای اروپایی و آسیایی حضور دارند.

وی درباره واردات چای نیز اظهار کرد: واردات به میزان مورد نیاز انجام می‌شود و در حال حاضر تأمین بازار داخلی در وضعیت مناسبی قرار دارد.

جهانساز همچنین از پرداخت تسهیلات حمایتی به چایکاران و کارخانجات خبر داد و گفت: در سال مالی ۱۴۰۵، در مجموع حدود ۱۳۴ میلیارد تومان تسهیلات از محل منابع صندوق و با نرخ‌های ترجیحی پرداخت شده است. نرخ تسهیلات برای چایکاران ۴ درصد و برای کارخانجات ۸ درصد تعیین شده و بخشی از منابع نیز از طریق شبکه بانکی تأمین می‌شود.

وی با اشاره به ادامه فصل برداشت چای افزود: پیش‌بینی می‌شود برداشت در نیمه دوم شهریور تا پایان مهرماه نیز ادامه داشته باشد و شرایط بازار و وضعیت آب‌وهوایی در ادامه روند تولید نقش مهمی خواهد داشت.

رئیس سازمان چای کشور در بخش دیگری از سخنان خود حفظ کاربری اراضی را خط قرمز این سازمان عنوان کرد و گفت: حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، به‌ویژه باغ‌های چای در استان‌های گیلان و مازندران، از اولویت‌های اصلی است و تغییر کاربری تنها در چارچوب ضوابط و شرایط قانونی امکان‌پذیر خواهد بود.

وی تأکید کرد: باید از ظرفیت‌های موجود برای تثبیت و تقویت جایگاه چای ایرانی در بازار داخلی استفاده کرد و همزمان با توسعه صادرات، بازار داخلی نیز به‌طور کامل تأمین شود.

جهانساز عنوان کرد: حمایت از چایکاران، حفظ باغات چای، افزایش مصرف چای داخلی، توسعه صادرات و بهره‌گیری از تسهیلات مناسب، از محورهای اصلی برنامه‌های سازمان چای کشور است.

کد مطلب 6914213

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها