۹۱ هزار تن برگ سبز چای خرید تضمینی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب جهانساز با اشاره به آخرین وضعیت تولید و خرید برگ سبز چای گفت: تاکنون بیش از ۹۱ هزار تن برگ سبز چای خریداری شده و ارزش اقتصادی این میزان خرید به حدود ۳ هزار و ۳۳۹ میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: روند برداشت برگ سبز چای همچنان ادامه دارد و به طور میانگین روزانه حدود ۸۰۰ تن برگ سبز برداشت می‌شود.

رئیس سازمان چای کشور با بیان این‌که میزان تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۹ تا ۱۰ درصد افزایش داشته است، افزود: تاکنون بیش از ۲۰ هزار و ۸۰۰ تن چای خشک تولید شده و کارخانجات چای‌سازی همچنان متقاضی دریافت برگ سبز هستند.

وی درباره پرداخت مطالبات چایکاران نیز گفت: تاکنون حدود ۷۵ درصد مطالبات مربوط به خرید برگ سبز پرداخت شده و سهم دولت نیز به حدود ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است؛ حدود ۴۰۰ میلیارد تومان دیگر از تعهدات دولت باقی مانده است.

جهانساز با اشاره به وضعیت بازار چای تصریح کرد: در بخش بازار داخلی، اصلاحات استاندارد انجام شده و انواع مختلف چای آماده عرضه و ورود به سبد مصرف خانوار هستند.

به گفته وی، سیاست اصلی سازمان، افزایش مصرف چای داخلی و کاهش وابستگی به واردات، در عین تأمین نیاز بازار است.

رئیس سازمان چای کشور ادامه داد: در بخش صادرات نیز تاکنون حدود ۴ هزار تن چای صادر شده و محصولات ایرانی در بازارهای کشورهای همسایه، کشورهای اروپایی و آسیایی حضور دارند.

وی درباره واردات چای نیز اظهار کرد: واردات به میزان مورد نیاز انجام می‌شود و در حال حاضر تأمین بازار داخلی در وضعیت مناسبی قرار دارد.

جهانساز همچنین از پرداخت تسهیلات حمایتی به چایکاران و کارخانجات خبر داد و گفت: در سال مالی ۱۴۰۵، در مجموع حدود ۱۳۴ میلیارد تومان تسهیلات از محل منابع صندوق و با نرخ‌های ترجیحی پرداخت شده است. نرخ تسهیلات برای چایکاران ۴ درصد و برای کارخانجات ۸ درصد تعیین شده و بخشی از منابع نیز از طریق شبکه بانکی تأمین می‌شود.

وی با اشاره به ادامه فصل برداشت چای افزود: پیش‌بینی می‌شود برداشت در نیمه دوم شهریور تا پایان مهرماه نیز ادامه داشته باشد و شرایط بازار و وضعیت آب‌وهوایی در ادامه روند تولید نقش مهمی خواهد داشت.

رئیس سازمان چای کشور در بخش دیگری از سخنان خود حفظ کاربری اراضی را خط قرمز این سازمان عنوان کرد و گفت: حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، به‌ویژه باغ‌های چای در استان‌های گیلان و مازندران، از اولویت‌های اصلی است و تغییر کاربری تنها در چارچوب ضوابط و شرایط قانونی امکان‌پذیر خواهد بود.

وی تأکید کرد: باید از ظرفیت‌های موجود برای تثبیت و تقویت جایگاه چای ایرانی در بازار داخلی استفاده کرد و همزمان با توسعه صادرات، بازار داخلی نیز به‌طور کامل تأمین شود.

جهانساز عنوان کرد: حمایت از چایکاران، حفظ باغات چای، افزایش مصرف چای داخلی، توسعه صادرات و بهره‌گیری از تسهیلات مناسب، از محورهای اصلی برنامه‌های سازمان چای کشور است.