دستگاهی برای جلوگیری از ترکیدگی لوله آب در زمستان ساخته شد

نوذر نوذری، مجری طرح «سیستم جلوگیری از یخ زدگی کنتورها» در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مواردی که هر ساله به شبکه های آب و کنتور آب آسیب می رساند یخ زدگی است به همین دلیل درصدد آمدیم تا در راستای جلوگیری از یخ زدگی کنتورها اقداماتی انجام دهیم.

وی با بیان اینکه در این راستا دستگاهی طراحی کردیم که می تواند از یخ زدگی کنتورها جلوگیری کند، افزود: با نصب دستگاه روی لوله و کنتور آب که حتی می تواند بر روی شیر آب داخل حیاط و پارکینگ هم نصب شود و قابلیت اتصال به ایستگاههای هواشناسی و کالیبره شدن در موقعیت مکانی را نیز دارد در زمانهایی که دمای هوا احتمال دارد موجب یخ زدگی بشود به طور اتوماتیک فعال شده و از ین امر جلوگیری می کند.

نوذری خاطر نشان کرد: این دستگاه قابلیت شکستن یخ را نیز در صورت یخ زدگی بسته به طراحی و عمق لوله در زمین دارد تا در صورتی که شبکه دچار قطع آب به دلیل یخ زدگی باشد انتقال آب به راحتی صورت بگیرد.

به گفته این مخترع، در گذشته متاسفانه یکی از خروجی های آب را باز می گذاشتند که باعث هدر رفت آب می شد یا با بستن عایق تا حدودی از یخ زدگی جلوگیری می کردند؛ این امر صحیح نبوده و ظاهر زیبایی هم نداشت.

وی گفت: این سیستم جدید که بدون تماس با آب است، می تواند با کمک امواج از ترکیدگی لوله و کنتور آب در زمستان جلوگیری کرد.