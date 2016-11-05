تشریح اقدامات سلبی و ایجابی برای مقابله با تنبیه دانش آموزان

نادر منصور کیایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ی تنبیه دانش آموزان اظهار کرد: تنبیه دانش آموزان تخلف محسوب می شود.

وی افزود: نظارت‌ها به شیوه‌های مختلف انجام می‌گیرد و افکار عمومی بداند تنبیه بدنی به هیچ عنوان مورد تایید آموزش‌وپرورش نیست.

مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب اجتماعی دانش آموزان با بیان اینکه همواره بر ایجاد جو صمیمی و محبت‌آمیز در مدرسه توصیه می شود، گفت: در قالب دوره‌های آموزشی تحت عنوان ارتباط موثر با دانش‌آموز سالانه ۲۰۰ هزار نفر از همکاران ما آموزش می بینند.

وی ادامه داد: کارگاه‌های آموزشی برای معلمان در قالب ارتباط موثر با دانش‌آموزان و مدارس مراقب را در دستور کار داریم. مواردی از تنبیه بدنی که هرچند وقت یکبار اتفاق می‌افتد موجب تاسف است و دفتر ارزیابی عملکرد و هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مجدانه این موضوع را پیگیری می‌کند.

کیایی با تاکید بر اینکه رفتار معلمانی که مرتکب تنبه بدنی می‌شوند، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، گفت: به هیچ وجه رفتارهایی که اعتبار و حیثیت جامعه معلمان و آموزش و پرورش خدشه وارد می‌کند را تایید نمی‌کنیم. با این معلمان مشاوره‌های لازم صورت می‌گیرد و در هیئت تخلفات اداری یکی از سازوکارهای تصمیم‌گیری ارجاع به مشاوره است و اینگونه نیست که صرفاً براساس مباحث حقوقی تصمیم‌گیری شود بلکه در مورد دلایل و عوامل سبب‌ساز اقدام معلم برای تنبیه بدنی بررسی‌های لازم صورت گرفته و او به مشاوران ارجاع می‌شود و پس از آن تصمیم لازم اخذ خواهد شد.

مدیرکل دفتر مراقبت در برابرآسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش بیان کرد: هر سال کارگاره ارتباط موثر با دانش‌آموز را برگزار می‌کنیم و معلمی که مرتکب تخلف تنبیه بدنی شده است ملزم به شرکت در این کارگاه است از سوی دیگر مدیران مدارس در طول سال روند فعالیت مدیران از جمله نحوه تدریس و برخورد با دانش‌آموزان را رصد می‌کنند و مواردی را که دچار مشکل بوده و ارتباط موثر با دانش‌آموزان نداشته و به لحاظ روانی آمادگی کافی برای اداره کلاس درس را ندارند به مناطق معرفی می‌کنند، پس از بررسی‌های لازم این افراد از کارافتادگی دریافت کرده و از گردونه کلاس درس خارج و در سایر بخش‌ها به کار گرفته می‌شوند.