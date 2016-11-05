کیبل: وزارت دفاع فریبم داد تا مجوز فروش سلاح به ریاض را صادر کنم

به گزارش خبرگزاری مهر، «وینس کیبل» وزیر تجارت سابق انگلستان امروز شنبه در مصاحبه با روزنامه «گاردین» اعلام کرد که وزرات دفاع این کشور وی را برای امضای قرارداد تسلیحاتی که تسهیل کننده حملات هوایی عربستان به یمن بوده، فریب داده است.

کیبل می گوید که وزارت دفاع به وی تضمین داده بود که بر نحوه استفاده از تسلیحات فروخته شده به عربستان نظارت خواهد داشت.

وی که از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ مسئولیت صدور مجوزهای تسلیحاتی را بر عهده داشته است، می گوید که به دلیل نگرانی از بابت سلامت جانی غیرنظامیان، حاضر به صدور مجوز فروش بمب های لیزری «پیو وی ۴» نبوده است اما وزارت دفاع به وی اطمینان داده که انگلستان در تصمیم گیری بر سر مناطق هدف دخیل خواهد بود و وی به همین دلیل مجوز را امضا کرده است.

این در حالی است که وزارت دفاع انگلیس می گوید که در این تصمیم گیری نقشی ندارد و هیچ تضمینی هم در این خصوص به کیبل نداده است.

اما کیبل تاکید کرد: این مطلقا با آنچه که به من وعده داده شده، در تضاد است. اگر طبق گفته های فعلی آنها، من در سطح آمریکایی ها حق نظارت بر مسائل را نداشته ام؛ پس به طور قطع گمراه شده ام؛ حال آنکه اظهارات فعلی ایشان ساختگی است و در آن زمان به وضوح درباره حق تصمیم گیری انگلستان (در تعیین اهداف بمباران هوایی) صحبت کردند.

وی در این باره افزود: استنباط من این بود که تجهیزات در صورتی در اختیار ریاض قرار خواهد گرفت که انگلستان هم در سطح آمریکا بر حملات هوایی سعودی ها نظارت داشته باشد.

گفتنی است که تعرض ائتلاف سعودی به یمن در ماه مارس سال میلادی ۲۰۱۵ با حمایت آشکار آمریکا و متحدین اروپایی آغاز شد حال آنکه در شرایط فعلی به دلیل حجم بالای تلفات غیر نظامیان، کشورهای غربی تا حد ممکن سعی به مظلوم نمایی و مبرا کردن خود از اتهام همدستی با ریاض را دارند.

افشاگری های کیبل در حالی صورت می گیرد که وزارت دفاع انگلستان می گوید که تنها برای افزایش نظارت بر روند هدف گیری با عربستان توافق کرده است و لزوما خود اهداف را تعیین نمی کند.

این در حالی است که انگلستان خود را آماده ارائه پیش نویس قطعنامه ای به شورای امنیت می کند که مضمون آن برقراری آتش بس فوری در یمن و پیگیری مذاکرات مبتنی بر نقشه راه صلح مورد تایید سازمان ملل است – نقشه راهی که از قرار مورد تایید هیچ یک از طرفین درگیری نیست.