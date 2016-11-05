مراجعه حضوری به ۲۰۰ هزار خانوار در اردبیل جهت سرشماری

فریبرز دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: از کل تعداد خانوارهای استان که حدود ۴۰۰ هزار مورد است مراجعات حضوری به ۴۹ درصد از خانوارها انجام شد.

وی افزود: در پی مراجعات ۱۱ هزار خانوار غایب بودند که انتظار می‌رود یا نسبت به ثبت‌نام اینترنتی اقدام کرده و یا با تماس تلفنی شماره ارائه شده از سوی مأموران تماس گرفته و مراجعه مجدد مأمور را درخواست کنند.

معاون آمار و اطلاعات سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت استان با یادآوری همکاری مطلوب شهروندان در سرشماری اینترنتی ادامه داد: در سرشماری اینترنتی و غیرحضوری متناسب با ضریب نفوذ اینترنت میزان مشارکت قابل‌قبول بود.

دهقان گفت: در سرشماری حضوری نیز میزان مشارکت قابل‌قبول است و شهروندان با مأموران مراجعه کننده برخورد مناسب داشته و همکاری قابل‌قبولی دارند.

وی به فعالیت ۳۶۰ مأمور سرشماری در سرشماری حضوری اشاره کرد و افزود: علاوه بر این ۳۰ مأمور نیز به صورت تلفنی نسبت به ثبت اطلاعات شهروندان اقدام می‌کنند.

معاون آمار و اطلاعات سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت استان زمان اتمام سرشماری را پایان آبان ماه دانست و گفت: انتظار می‌رود تا پایان آبان ماه اطلاعات تمامی خانوارها به ثبت برسد.