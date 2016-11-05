به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدجهانی پیش از ظهر شنبه در جمع اصحاب رسانه خراسان شمالی با اشاره به اینکه آماری که از میزان سرانه مطالعه اعلام میشود واقعی نیست، اظهار کرد: به دلیل نداشتن تعریف دقیقی از مطالعه مفید و تأثیرگذار، نمیتوان در این خصوص رقمی را اعلام کرد.
جهانی سرانه تعداد کتابخانه برای هر ۲۵ هزار را نفر بهطور میانگین ۱.۷۹ در استان معرفی کرد و افزود: این رقم برای ۱۵ کشور دنیا ۹.۴ است.
وی با اشاره به رشد ۱۰ درصدی سرانه تعداد کتاب در کتابخانههای استان، عنوان کرد: طی ۶ ماه نخست سال گذشته ۶۵۰ هزار جلد کتاب در کتابخانههای استان موجود بود که این رقم در ۶ ماهه نخست امسال به ۷۱۵ هزار جلد کتاب رسیده است.
مدیرکل کتابخانههای استان بابیان اینکه شهرستانهای گرمه، فاروج و جاجرم در سرانه تعداد کتاب در کتابخانهها برابر با استاندارد جهانی هستند، تصریح کرد: طی سال گذشته، نرخ امانت گیری کتاب با رشد پنجدرصدی مواجه بوده که در این شاخص، جزو پنج استان برتر کشور هستیم.
جهانی نرخ امانت گیری کتاب در کتابخانههای استان را در حالی به ازای هر ۱۰۰ نفر، ۴۵ جلد کتاب در ۶ ماهه نخست امسال اعلام کرد که این رقم برای ۱۵ کشور برتر دنیا یک هزار و ۱۳۰ جلد کتاب است.
این مسئول اضافه کرد: بالاترین رشد امانت گیری کتاب در سال گذشته در شهرستان مانه و سملقان با رشد ۳۹ درصدی بوده است.
وی به رشد ۱۳ درصدی میانگین عضویت در کتابخانههای استان در ۶ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته اشاره و عنوان کرد: در حال حاضر به ازای هر ۱۰۰ نفر جمعیت خراسان شمالی، چهار نفر عضو کتابخانهها هستند.
مدیرکل کتابخانههای استان بالاترین رشد عضویت در کتابخانههای شهرستانهای استان را فاروج با ۶۱ درصد رشد و کمترین شهرستان، بجنورد با یک درصد رشد در شاخص عضویت کتابخانهها اعلام کرد.
جهانی تعداد اعضای فعال کتابخانههای استان را ۳۴ هزار و ۶۰۰ نفر برشمرد و اظهار کرد: قریب بهاتفاق اعضای کتابخانهها، کودکان و نوجوانان هستند که ۱۰ موضوع نخست کتابهایی که به امانتگرفته شده نیز کتابهایی با محوریت داستان و قصههای کودکانه هستند.
وی برگزاری نشستهای کتابخوان، تجلیل از کتابداران برتر و فعالان عرصه کتاب، دیدار با امامجمعه بجنورد و همچنین نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری، گلباران مزار شهدا و غیره را ازجمله برنامههای هفته کتاب و کتابخوانی در خراسان شمالی برشمرد.
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