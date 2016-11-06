صنعت در توسعه و بهبود وضعیت بیمارستان کنگان مشارکت کند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالنبی یوسفی صبح یکشنبه در بازدید از بیمارستان کنگان اظهار داشت: بیمارستان امام خمینی(ره) کنگان علاوه بر شهرستان‌های جنوبی استان، بخشی از شهرستان‌های جنوبی استان فارس و بخشی از شهرستان‌های هرمزگان را خدمات‌دهی می‌کند.

وی بیان کرد: با توجه به استقرار صنعت در منطقه و حوادث و اتفاقاتی که به همین علت رخ می‌دهد و آمار مراجعینی که به بیمارستان کنگان مشاهده کردم، انتظار مردم، حضور موثر و مشارکت صنعت در ارتقای وضعیت درمانی بیمارستان امام خمینی کنگان است.

فرماندار شهرستان کنگان اضافه کرد: امیدواریم نسبت به تجهیز بهتر بیمارستان امام خمینی و همچنین تعمیر ساختمانی آن در برنامه دراز مدت اقدام شود و یک بیمارستان با ظرفیت بالاتر در کنگان احداث شود.

وی خاطرنشان کرد: در این خصوص گام‌هایی نیز نسبت به تهیه زمین آن برداشته شده است که بنده از متولیان آن تشکر می‌کنم و همچنین از شهرداری و شورای اسلامی شهر که دنبال این موضوع هستند صمیمانه قدردانی می‌کنم.

یوسفی ادامه داد: حدود ۶۰۰ عمل مختلف به صورت ماهانه در این بیمارستان انجام می شود که آمار بسیار بالایی است و قطعا این آمار در آینده نیز افزایش خواهد یافت.

وی افزود: با توجه به حجم بالای مراجعین به بیمارستان امام خمینی(ره) کنگان، قطعا این مرکز درمانی در آینده نیازمند تجهیزات و دستگاه های مدرن به همراه متخصصین مربوطه و مختلف بیشتری است.

فرماندار شهرستان کنگان تصریح کرد: خوشبختانه این مرکز درمانی نسبت به نخستین بازدیدی که از آن داشتم(در همین مدت چند ماهه) تغییرات محسوسی داشته است که جا دارد از مدیران دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر و بیمارستان امام خمینی کنگان تقدیر کنم؛ اما هنوز برای تبدیل این بیمارستان به قطب درمانی و آنچیزی که در شان مردم باشد فاصله دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان کنگان به اتفاق معاون سیاسی اجتماعی و بخشدار مرکزی کنگان از بیمارستان امام خمینی(ره) کنگان بازدید به عمل آورد. در این بازدید رئیس و مدیر داخلی بیمارستان امام خمینی کنگان، فرماندار شهرستان را همراهی نموده و توضیحات لازم را ارائه کردند.