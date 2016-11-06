مفاهیم ناب قرآنی مهمترین عامل برابر هجمه های دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام ناصر شکریان امیری پیش از ظهر یکشنبه در جمع مسئول برگزارکننده لیگ حفاظ بر ضرورت ترویج مفاهیم ناب قرآنی در جامعه تأکید کرد و اظهار داشت : اگر مبانی قرآنی در همه بخش‌های جامعه ما به‌خوبی نهادینه شود به حتم بسیاری از ناهنجاری و مشکلات اجتماعی به حداقل کاهش خواهد یافت.

وی ضمن تقدیر از برگزارکنندگان لیگ حفاظ در استان و با تأکید بر استمرار این‌گونه مسابقات جالب و خلاق و بابیان این‌که امروز همگان وظیفه‌دارند در جهت ترویج فرهنگ قرآنی در سطح جامعه تلاش کنند، ادامه داد: خوشبختانه در نظام مقدس جمهوری اسلامی شرایط و زمینه کاملاً برای نهادینه کردن این مسئله بسیار مهم مهیا است.

استاد حوزه علمیه مازندران بابیان این‌که راه فهم و عمل به دستورات قرآنی یادگیری و تلاوت مستمر این کتاب آسمانی است تا آیات الهی در جان آدمی نفوذ کند، خاطرنشان کرد: بزرگان دین ارتباط باقران و تلاوت آن را در شبانه‌روز سفارشی کرده‌اند.

حجت‌الاسلام شکریان احیای فرهنگ قرآنی در جامعه اسلامی را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: اگر بتوانیم از این فرهنگ راستین بهره لازم را ببریم زندگی ما هدفمند خواهد بود.

وی بابیان این‌که ورود قرآن و مفاهیم متعالی آن در زندگی موجب ایجاد انگیزه در جامعه دینی می‌شود، خاطرنشان کرد: هرکسی در جامعه باقران مأنوس شود به حتم راه‌های بسیاری به روی او گشوده می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به این‌که دوری از مفاهیم قرآنی جامعه را در مسیر انحراف و تباهی قرار می‌دهد، تصریح کرد: همه آیات کلام الهی برای هدایت انسان جهت رسیدن به جایگاه اصلی خود است، اما متأسفانه بشر امروز از این مفاهیم متعالی دورمانده است.

وی بابیان اینکه باید به مفاهیم و ارزش‌های قرآنی بیشتر توجه شود و جامعه امروز تشنه معارف الهی و قرآنی است، افزود: قرآن کریم سد محکمی مقابل دسیسه‌های دشمن است و با کلام الهی تمامی بشریت به سرمنزل مقصود می‌رسند.

این محقق حوزوی با اشاره به این‌که شکل‌گیری شخصیت و هویت دینی افراد بسته به تعمق، تفکر و تدبر در مبادی دینی است، گفت: تدبر در کلام الهی انسان را در مسیر حقیقت و سعادت قرار می‌دهد.

عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران با اشاره به این‌که با تدبر در قرآن می‌توانیم بیشتر به مقصود و مفاهیم الهی پی ببریم، ادامه داد: یکی از مهم‌ترین راه‌هایی که می‌توان به ارتباط میان آیه‌های قرآن پی برد تدبر در قرآن است.

حجت‌الاسلام شکریان با اشاره به این‌که در بسیاری از مراکز قرآنی تنها شاهد پرداختن به حفظ و قرائت به قرآن هستیم، خاطرنشان کرد: موضوع تدبر در قرآن در حاشیه قرارگرفته که باید بیشتر به آن توجه شود.

وی، قرآن را منشأ حیات امت اسلامی دانست و بابیان این‌که برای این‌که حیات معنوی به جامعه بازگردد باید به قرآن و معارف ارزشمند آن تمسک جوییم، خاطرنشان کرد: درک مفاهیم قرآن کریم و عمل به آن اهمیت بسیاری دارد، چراکه تأثیر اصلی قرآن که همان هدایت‌گری قرآن است درگرو درک مفاهیم موجود در قرآن خواهد بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران بابیان این‌که عمل به کلام الهی می‌تواند جامعه را در برابر هرگونه انحرافی مصون نگه دارد، خاطرنشان کرد: نظام سلطه و جریان‌های مستکبر عالم با روش‌های مدرن و برنامه‌ریزی‌شده درصدد کم‌رنگ نمودن هویت اسلامی و قرآنی در سطح جوامع اسلامی هستند و امروز مفاهیم ناب قرآنی و دینی مهم‌ترین عامل در برابر هجمه‌های دشمنان اسلام است