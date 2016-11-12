جزئیات تصادف اتوبوس زائران در جاده مهران/حادثه تلفات جانی نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد وهاب‌زاده، اظهار داشت: حوالی ساعت ۱.۳۰ بامداد شنبه یک دستگاه اتوبوس بنز حامل زائران شهرستان خدابنده زنجان دچار حریق شد و این اتوبوس به صورت کامل در آتش سوخت.

وی با اشاره به اینکه علت این حادثه که در حوالی گردنه بیدسرخ شهرستان صحنه در استان کرمانشاه رخ داد هنوز اعلام نشده است، گفت: راننده اتوبوس که متوجه نقص فنی در موتور اتوبوس شده بود آن را در پارکینگ حاشیه جاده متوقف کرد که ناگهان با آتش گرفتن موتور اتوبوس مواجه شد. خوشبختانه بلافاصله همه زائران از اتوبوس خارج شدند و این حادثه هیچ تلفات جانی نداشت.

جانشین رئیس پلیس راه راهور ناجا، ادامه داد: پس از خروج مسافران آتش به سایر بخش های اتوبوس سرایت کرد و اتوبوس کاملا در آتش سوخت.

به گفته وی، با هماهنگی صورت گرفته توسط ماموران پلیس راه استان مسافران اتوبوس با وسیله نقلیه دیگری به مقصد مهران اعزام شدند.

سرهنگ وهاب‌زاده همچنین از تصادف یک دستگاه اتوبوس «مان» با وانت نیسان در اصفهان خبر داد و گفت: حوالی ساعت ۱.۱۵ دقیقه بامداد شنبه در کیلومتر ۵ محور نطنز در استان اصفهان یک دستگاه اتوبوس «مان» با یک دستگاه وانت نیسان برخورد کرد، در این حادثه سه نفر مجروح و به بیمارستان منتقل شدند و ۵ مجروح دیگر نیز به صورت سرپایی درمان شدند.

وی با بیان اینکه اتوبوس حادثه دیده متعلق به شرکت مسافربری همسفر بود و از اصفهان به سمت تهران حرکت می کرد، افزود: برابر نظر کارشناسان پلیس راه استان علت این حادثه عدم توجه به جلو از سوی راننده اتوبوس اعلام شده است.