به گزارش خبرنگار مهر، ستار ناصری گفت: از روز ۲۱ آبان ماه ستاد گمشدگان اربعین حسینی در مرز بین المللی مهران دایر شده که کار ساماندهی و خدمات رسانی به زائران گمشده انجام می شود.

وی از زائران خواست گزارش گمشده شدن همراهان خود را به شماره ۱۲۳ اطلاع دهند تا عملیات جستجو و شناسایی این افراد توسط کارکنان این اداره در کوتاهترین زمان ممکن انجام گیرد.

وی افزود : خدمات دهی به زائران اربعین حسینی از سوی بهزیستی همگام با سایر دستگاه های اجرایی استان از ۲۰ آبان ماه آغاز شده و تا بعد از اربعین حسینی ادامه دارد.