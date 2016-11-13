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۲۳ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۰۷

رئیس اداره بهزیستی مهران خبر داد:

تحویل ۷ زوار گمشده به خانواده‌هایشان/شماره ۱۲۳ برای اعلام گمشده

تحویل ۷ زوار گمشده به خانواده‌هایشان/شماره ۱۲۳ برای اعلام گمشده

ایلام-رئیس اداره بهزیستی مهران از تحویل هفت زائر گمشده به خانواده هایشان در مرز مهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ستار ناصری گفت: از روز ۲۱ آبان ماه ستاد گمشدگان اربعین حسینی در مرز بین المللی مهران دایر شده که کار ساماندهی و خدمات رسانی به زائران گمشده انجام می شود.

وی از زائران خواست گزارش گمشده شدن همراهان خود را به شماره ۱۲۳ اطلاع دهند تا عملیات جستجو و شناسایی این افراد توسط کارکنان این اداره در کوتاهترین زمان ممکن انجام گیرد.

وی افزود : خدمات دهی به زائران اربعین حسینی از سوی بهزیستی همگام با سایر دستگاه های اجرایی استان از ۲۰ آبان ماه آغاز شده و تا بعد از اربعین حسینی ادامه دارد.

کد مطلب 3822863

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