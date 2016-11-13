درمان سرپایی ۲۶۰ نفر در مرز شلمچه از سوی هلال احمر

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مثنوی امروز در جمع خبرنگاران عنوان کرد: تا کنون جمعیت هلال احمر خرمشهر در حوزه پشتییبانی امداد و نجات، سه مصدوم از زوار بازگشته از عراق را پس از انجام خدمات درمان ابتدا به مرکز درمانی منتقل و ۲۶۰ نفر را نیز به صورت سرپایی درمان کردند.

وی به برپایی قرارگاه امداد و نجات در مرز شلمچه در ایام اربعین حسینی هم اشاره و عنوان کرد: این قرارگاه هلال احمر در قالب کمیته امداد و نجات ستاد اربعین حسینی با تیم امدادی متشکل و خودروهای امدادی در مرز شلمچه مستقر شده است.

مثنوی اضافه کرد : تیم امدادی هلال احمر متشکل از ۲۵ نفر و خودروهای امدادی که شامل آمبولانس، موتور امدادی، اتوبوس آمبولانس و خودروی ارتباطات هستند وظیفه پشتیبانی تیم های عملیاتی استان خوزستان در این مرز را انجام می دهد.

معاون سازمان امداد و نجات هلال احمر کشور ادامه داد: در صورتی که در زمان انجام عملیات مختلف نیاز به کمک و پشتیبانی باشد، نیروهای عملیاتی هلال احمر آماده خدمات رسانی هستند.

مثنوی با تاکید بر اینکه کل منطقه تحت پوشش امداد و نجات قرار گرفته است به سایر مناطق گذر زوار از جمله مرز دریایی و یادمان شهدای شلمچه نیز اشاره کرد و گفت: در مرز دریایی نیروهای هلال احمر خرمشهر مستقر هستند و در یادمان نیز با وجود اینکه نیروهای متمرکز مستقر نداریم اما با هماهنگی های انجام شده و اعزام گشت های امدادی، هلال احمر در یادمان و نقطه صفر مرزی در حال پوشش امدادی است.

معاون سازمان امداد و نجات هلال احمر کشور در ادامه بر این نکته که اسکان زائران از وظایف هلال احمر نیست، اظهار کرد: هلال احمر وظیفه اعزام مصدومان به نزدیک ترین مرکز درمانی و ارائه خدمات سرپایی را دارد و اسکان اضطراری را در صورت نیاز انجام می دهد.

وی افزود: هلال احمر از آمادگی برای ارائه خدمات اسکان اضطراری در صورت نیاز است اما اسکان عادی در شرایط معمولی برای این نهاد تعریف نشده و از وظایف دیگر کمیته های ستاد اربعین است.

