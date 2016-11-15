به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه «کلاسیک‌های خواندنی» برای مخاطبان نوجوان به‌زودی از سوی انتشارات پیدایش منتشر می‌شود. این مجموعه برای مشتاقان درام‌های پرشخصیت و پرماجرا بسیار جذاب خواهد بود.

«کلاسیک‌های خواندنی» مجموعه‌ای از خواندنی‌ترین رمان‌هایی است که در صدسال اخیر نوشته شده‌اند، اما همچنان سرشار از ماجراها و حوادث خواندنی‌اند. عناوین پنج جلدی که به‌زودی از این مجموعه راهی کتابفروشی‌ها می‌شود از این قرار است: «رابین هود»، «باغ مخفی»، «باد در درختان بید»، «شاهزاده و بینوا» و «مری پاپینز».

«باغ مخفی» سفری هیجان‌انگیز و اسرارآمیز از باغی به باغ دیگر است. مری لنکس قهرمان این کتاب کاملاً اتفاقی یک کلید قدیمی پیدا می‌کند و راهی سفر عجیبی می‌شود.

«رابین هود» عنوانی دیگر از این مجموعه است... مگر ممکن است کسی هنوز ماجرای رابین هود یاغی و افسانه‌ای را نداند، اما مطمئن باشید که این بار با روایتی متفاوت و پرماجرا طرف هستید که زوایای مختلفی از زندگی رابین هود را در مبارزه با داروغه خائن ناتینگهام روایت می‌کند.

«مری پاپینز» در یک شب طوفانی، باد شرقی مری پاپینز را با کلاهی در یک دست و کیفی در دست دیگرش به این سو و آن سو می‌کشاند و عاقبت روبه‌روی خانه‌ شماره‌ هفت کوچه‌ گیلاس رها می‌کند. نمی­توانید حتی تصورش را هم بکنید که مری پاپینز چطور همه‌چیز را در این خانه به هم خواهد ریخت.

«باد در درختان بید» موش آبی، موش کور و حتی گورکنِ پیر و شریف همگی باید راهی پیدا کنند تا هر طور شده است جلوی خرابکاری‌های وزغ ماجراجو را بگیرند، اما این پایان ماجرا نیست.

«شاهزاده و بینوا» فقط چند لحظه تصور کنید که شما را با ولیعهد انگلستان اشتباه بگیرند. این همان بلایی است که بر سر تام، پسربچه فقیر و بینوای داستان، می‌­افتد. تام فقط می‌خواهد کمی در حیاط قصر قدم بزند، اما همین قدم زدن حسابی کار دستش می‌دهد.

مجموعه «کلاسیک‌های خواندنی» با هدف خوانش دوباره محبوب‌ترین رمان‌های کلاسیک و با همکاری گروه مترجمین از سوی انتشارات پیدایش گردآوری شده است و به ­زودی منتشر می‌­شود.