به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی لایحه موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت های ایران و مجارستان در دستور کار قرار گرفت و به تصویب نمایندگان رسید.

بر اساس ماده واحده این لایحه، موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان مشتمل بر یک مقدمه و ۹ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می شود.

مطابق تبصره این ماده واحده، در اجرای ماده ۶ این موافقتنامه رعایت اصل ۷۷ و در اجرای ماده ۷ آن رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی الزامی است.

این موافقتنامه در ۹ ماده تنظیم شده است و ماده ۶ آن مربوط به سازوکار اصلاح موافقتنامه و ماده ۷ آن مربوط به سازوکار حل و فصل اختلاف های ناشی از اجرا و یا تفسیر این موافقتنامه است.

این لایحه با ۱۳۰ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.