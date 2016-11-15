آلودگی هوا همه را کارشناس کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن سرخو در سیصد و ششمین جلسه علنی شورای شهر تهران با اشاره به آلودگی هوا، افزود: متاسفانه ما با موضوع بحران آلودگی هوا روبرو هستیم که همیشه در روزهای منتهی به آذرماه آغاز می شود یعنی ورود هوای سرد از یک سو و فاصله تا فصل بارش.

وی ادامه داد: متاسفانه یک رویه شده است که بعد از آلودگی شدید هوا تا یک مدت همه به عنوان کارشناس در این بحث ورود می کنند و به اظهار نظر می پردازند و بار دیگر همه چیز فراموش می شود.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران اضافه کرد: یکی از افرادی که در این زمینه اظهارنظر می کند شهردارتهران است که عنوان می کند کار را برعهده من بگذارید تا من مشکل آلودگی هوا را حل کنم.

سرخو گفت: نمی دانم ایشان انتظار دارند چه کسی این مسئولیت را به او بدهد. اگر منظور شورای شهر است ما این همه طرح تصویب کرده ایم که متاسفانه بسیاری از آنها یا عملیاتی نشده یا نامناسب عملیاتی شده است.

وی با بیان اینکه شهرداری از برنامه های مصوب هم عقب تر است گفت: بخشی از این برنامه ها ورود سالانه ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برای نوسازی این ناوگان بوده که در حال حاضر به ازای هر سال ۳۰۰ دستگاه عقب هستیم.

سرخو گفت: بر اساس تبصره ۱۷ ماده ۳، نوسازی مینی بوس در دستور کار بوده که متاسفانه ماحاصل آن تا این لحظه صفر است.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران با اشاره به فیلتر جذب دوده نیز افزود: ما مصوبه فیلتر جذب دوده برای اتوبوس ها را داشتیم که مصوبه بسیار مهمی بود اما تاکنون فقط ۹ دستگاه اتوبوس آن هم به صورت آزمایشی، این مسولیت را برعهده گرفته اند این در حالی است که در مرکز شهر، بالاترین آلودگی ها را همین اتوبوس های فرسوده ایجاد می کنند.

وی با انتقاد به طرح جایگزینی تاکسی هیبریدی به جای تاکسی های کاربراتوری گفت: متاسفانه ورود تاکسی های هیبریدی بسیار محدود بود و آنقدر هم لوکس وارد کردند که فقط به درد فرودگاه خورد و عایدی نصیب شهر نشد.

سرخو با بیان اینکه قرار بود طبق برنامه سالی ۱۰ هزار دستگاه موتور از سیستم خارج یا با موتورهای برقی جایگزین شودتصریح کرد: به دلیل اعمال سلیقه های غلط و مسیر اشتباه این موضوع هم به نتیجه نرسید.