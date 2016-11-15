به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا از تصمیم خود برای وتوی لایحه ای خبر داد که جمهوریخواهان کنگره با هدف ممانعت از فروش هواپیمای مسافربری به ایران، سعی به تصویب آن دارند.

این لایحه که از سوی مجلس نمایندگان ارائه شده، یکی از تازه ترین حربه های جمهوریخواهان برای ممانعت از اجرای قراردادی است که شرکت های هواپیما سازی «بوئینگ» و «ایرباس» به دنبال اجرای «برجام» با ایران منعقد کردند.

کاخ سفید هشدار داد که از دید متحدان آمریکا، تحقق لایحه جمهوریخواهان به منزله نقض برجام خواهد بود.

گفتنی است که آمریکا، چین، روسیه، انگلستان، آلمان و فرانسه متعهد شدند که در صورت پایبندی ایران به توافق هسته ای، تحریم های اعمال شده علیه این کشور را رفع کنند.

در راستای همین تعهد، بوئینگ و ایرباس قرار است ۲۰۰ فروند هواپیمای مسافربری به شرکت هواپیمایی «ایران ایر» بفروشند تا ناوگان هوایی خود را نوسازی کند.

اما، لایحه ارائه شده از سوی جمهوریخواهان، مانع از صدور مجوز وزارت خزانه داری آمریکا برای تراکنش های مالی در روند صادرات هواپیما به ایران می شود و حتی تمامی مجوزهایی که پیشتر صادر شده (شامل فروش هواپیما) را نیز از اعتبار ساقط می کند.

اعمال محدودیت بر تامین مالی صادرات به ایران نیز از دیگر اهداف این لایحه است که احتمالا این هفته در مجلس نمایندگان تصویب می شود اما فرجام آن در مجلس سنا که دست دموکرات ها در آن بازتر است، چندان مشخص نیست.