به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روما، جایزه کامیلو مارینو ۲۰۱۶ در چهل و یکمین دوره جشنواره لاچنودورو به امیر نادری اهدا می‌شود.

لاچنودورو جشنواره بین‌المللی تاریخی سینمای آولینو است که از یکم تا ۱۲ دسامبر در مکان‌های مختلف این منطقه برگزار می‌شود.

نادری برای تاثیر عمیقش بر سینمای جدید بین‌المللی شایسته دریافت این جایزه شناخته شد.

در این جشنواره فیلم «کوه» او به نمایش درمی‌آید و یک مستر کلاس با حضور نادری برگزار می‌شود. جدیدترین فیلم او با موفقیت در بخش غیررقابتی هفتاد و سومین جشنواره فیلم ونیز نیز نمایش داده شده بود.

امیر نادری با تشکر از اهدای این جایزه از دریافت آن ابراز خوشحالی کرد و دریافت این جایزه را افتخاری برای خود دانست.

نادری از اواسط دهه ۱۹۸۰ در نیویورک زندگی می‌کند و فیلم‌هایی چون «دونده»، «ای بی سی منهتن»، «انتظار» و«ماراتون» را در کارنامه دارد.

جایزه لاچنو برای تجلیل از خالقان‌ مشهوری است که در مطالعات زیباشناسانه و مسایل اخلاقی تاثیرگذار بوده‌اند. ابل فرارا، اتوره اسکولا، گیلو پونته‌کورو ، اورلیو چریمالدی، کن لوچ، ژان پیر و لوک داردن، مارکو بلوچیو و برادران تاویانی از چهره‌هایی هستند که قبلا این جایزه را گرفته‌اند و نام امیر نادری نیز به این فهرست اضافه می‌شود.

این جایزه در جشنواره سینمایی «لاچنو دورو» در شهر آولینو به برنده آن اهدا می‌شود. این جشنواره از ۱۹۵۹ برای تجلیل از سینمای نئورآلیست ایجاد شده است.

این جشنواره امسال برای سومین بار بر فیلم کوتاه تمرکز خواهد داشت و به برنده ۱۵۰۰ یورو جایزه می‌دهد.