۶۰ درصد دزفول فاقد هرگونه ارتباط مخابراتی است

عباس پاپی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در سفر روز جمعه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دو محور از زیرساخت های مخابراتی و همچنین صادراتی دزفول بازدید به عمل آمد.

وی با بیان اینکه دزفول از نظر تولیدات محصولات کشاورزی جایگاه ویژه ای دارد، افزود: مقرر شده تا گزارشی از وضعیت کشاورزی دزفول از سوی وزیر ارتباطات به رئیس جمهور داده شود چرا که یکی از مهمترین برنامه های ما در آینده صادرات محصولات کشاورزی است.

تلاش برای احداث مرز هوایی

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از زیر ساخت های شهرستان دزفول، بحث پایانه صادراتی و توسعه فرودگاه دزفول است تا بتوانیم صادرات را مستقیم و سریع به بازار مصرف برسانیم.

پاپی زاده در ادامه گفت: فرودگاه دزفول دارای مشکل مرز هوایی است و هر چند یک سری اقدامات برای دریافت مرز هوایی انجام گرفته اما نیازمند تعامل و همکاری مقامات بالاتر هستیم.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی، محور دوم سفر روز جمعه واعظی را تلاش برای پوشش مخابراتی مناطقی از دزفول عنوان کرد که فاقد هرگونه دسترسی مخابراتی هستند.

پاپی زاده عنوان کرد: ۶۰ درصد از وسعت جغرافیایی شهرستان دزفول فاقد دسترسی به هرگونه ارتباط مخابراتی است و به همین منظور پیگیری سه ساله ای صورت گرفته تا دو بخش سردشت و شهیون تحت پوشش مخابراتی قرار بگیرند.

وی در ادامه تعداد دکل مورد نیاز برای پوشش کامل دو بخش محروم سردشت و شهیون دزفول را بیش از ۳۰ دکل ارزیابی کرد و افزود: طرح جامع پروژه آی سی تی برای توسعه ۶۰ درصدی شبکه مخابراتی شهرستان دزفول طراحی و مطالعات آن انجام گرفته و نقاط کور نیز مشخص مشخص شده که این امر نیازمند اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریالی است.

پاپی زاده اجرای طرح آی سی تی را بزرگترین پروژه مخابراتی استان خوزستان برشمرد و گفت: وزیر ارتباطات و فناوری در خصوص انجام این مهم اقدامات و دستورات مفیدی را صادر کرده تا برای اولین بار پوشش مخابراتی دزفول از ۴۰ درصد به ۱۰۰ درصد افزایش یابد.

وی امکان دسترسی مناطق روستایی به اینترنت پر سرعت را از دیگر مصوبات سفر واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به دزفول عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه دزفول به طور کامل تحت پوشش اینترنت ۳G است، پیشنهاد توسعه پوشش اینترنت به ۴G داده شد که مقرر شد توسعه شبکه ۴G در اولویت کشور قرار گیرد.

پاپی زاده همچنین خبرداد: تا یک سال آینده پوشش اینترنت روستاهای دزفول توسعه می یابد و تمامی روستاهای دزفول دارای پوشش شبکه اینترنت پر سرعت خواهند شد.

