پروژه فیبر نوری در دزفول ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شه نظری پور عصر امروز سه شنبه در حاشیه حضور در جلسه بررسی مسائل و مشکلات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق شهری و روستایی دزفول در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای تکلیف قانونی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روستاهای بالای ۲۰ خانوار می بایست توسط یک اپراتور به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند.

وی افزود: مقرر شده تا مسائل و مشکلات روستاهای دزفول در این حوزه توسط بخشداران بررسی، جمع آوری و به فرمانداری شهرستان ارائه شود، از سویی بازدیدهایی نیز از سوی تیم های فنی و کارشناسان ما انجام خواهد شد تا متناسب با نیاز هر روستا اقداماتی از جمله بهینه سازی و یا احداث سایت های جدید انجام شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خوزستان یادآور شد: از آنجایی که زمان ما تا پایان برنامه هفتم توسعه است مقرر شده اولویت بندی اجرای پروژه در روستاهای دزفول با هماهنگی مسئولان شهرستان انجام و برای سال ۱۴۰۵ به اپراتورها ابلاغ شود.

شه نظری پور با بیان اینکه در حوزه شهری پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها در دزفول ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: با توجه به تعهدات اپراتورها این میزان پیشرفت مطلوب نیست لذا ضروری است نظارت بیشتری بر این امر صورت بگیرد تا این پروژه مهم هر چه سریعتر تکمیل شود.

وی در ادامه با اشاره به انتقادات نماینده دزفول نسبت به پوشش ارتباطی ضعیف در برخی مناطق شهر دزفول، گفت: مناطقی از قبیل فرهنگشهر، نوبهار، ۸۶ هکتار، شریعتی و کشاورز از جمله این مناطق هستند که اپراتورهای سه‌گانه موظف به پوشش کامل این مناطق هستند.

شه نظری پور ادامه داد: بنابراین مصوب شد این اپراتورها ظرف مدت سه هفته نسبت به بررسی فنی و رفع این مشکلات بر اساس اولویت اقدام کنند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خوزستان همچنین بیان کرد: در قالب طرح توسعه ارتباطات روستایی (USO) وزارت ارتباطات، هشت روستای شهرستان دزفول با صرف اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند که با این امر امکان بهره‌مندی دو هزار و ۳۹۰ نفر از جمعیت روستایی شهرستان از اینترنت پرسرعت فراهم شده است.