فروش ۲۰۷ میلیونی بن در نمایشگاه کتاب کرمانشاه/رشد ۲۰۰ درصدی

صدرالله بابلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین آمار فروش بن کتاب در نمایشگاه کتاب کرمانشاه گفت: طی دو روز اول برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب کرمانشاه ۲۰۷ میلیون تومان بن کتاب به فروش رسیده است.

وی افزود: در ۲ روز اول برگزاری نمایشگاه کتاب کرمانشاه سال گذشته ۱۰۴ میلیون تومان بن به فروش رفته بود که امسال با رشد ۲۰۰ درصدی روبرو بوده است.

معاون مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: متقاضیان می توانند با مراجعه به آدرس الکترونیکی http://bon.tibf.ir نسبت به خرید بن اقدام کنند.

وی افزود: براساس تدابیر اتخاذ شده، افراد با داشتن مدرک تحصیلی تا مقطع کاردانی می توانند با عضویت در این سایت تا ۵۰ هزار تومان بن خرید با ۲۰ درصد تخفیف خریداری کنند.

بابلی تصریح کرد: براین اساس متقاضیان با تحصیلات بالاتر از مقطع کاردانی نیز می توانند ۱۰۰ هزار تومان بن خریداری کنند.

معاون مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: طی ثبت نام در سامانه مذکور و عضویت در آن و هم چنین پیش خرید بن، یک کد رهگیری به متقاضی اعلام می شود که در زمان نمایشگاه آن را به غرفه تحویل خواهد داد و بن کتاب خود را دریافت می کند.

وی همچنین از یک اقدام جدید دیگر در نمایشگاه امسال خبر داد و گفت: چنانچه فرد، موفق به خرید کتاب با بن نشد، می تواند تا دو هفته بعد پول خود را پس بگیرد و یا با مراجعه به ۱۵ کتابفروشی که اسامی آنها مشخص شده است تا دو هفته بعد از نمایشگاه، کتاب مورد نظر خود را خریداری کنند.