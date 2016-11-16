به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر شاهمرادی در مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه شهرک صنعتی کوثر که صبح چهارشنبه همزمان با سفر رئیس جمهور به استان البرز برگزار شد، اظهار کرد: پس کلنگ زنی ناحیه صنعتی ۵۰ هکتاری کوثر با توسعه ۱۶۵ هکتاری به شهرک صنعتی کوثر تبدیل خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در شهرک موجود ۸۷ قرارداد منعقد شده که ۷ مورد نیز مربوط به جهاد کشاورزی است، افزود: بالغ بر هزار و ۲۰۰ نفر در این شهرک مشغول به کار هستند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان البرز بیان کرد: در ابتدا قرار بود صنایع تبدیلی و کشاورزی در این شهرک مشغول به فعالیت شوند که به مرور انواع صنایع در این شهرک مستقر شدند، در فاز توسعه ای نیز از صنایع کم آب بر، پاک و با تکنولوژی بالا استفاده خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تصفیه خانه شهرک صنعتی کوثر بر اساس زمان بندی در بهمن ماه سال جاری به بهره برداری خواهد رسید، گفت: در شهرک صنعتی اشتهارد نیز تصفیه خانه مشکلی ندارد، بلکه مدیریت در آن با مشکل مواجه بود که در حال اصلاح است.

شاهمرادی با بیان اینکه عمده هزینه های احداث این شهرک های صنعتی از سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، درآمدهای سازمان و نیز اعتبارات استانی تامین می شود، افزود: در صورتی که انتخاب درستی از صنعت داشته باشیم صنعتی ماندگار خواهیم داشت که آموزش نیز در این حوزه نقش مهمی بر عهده دارد.

وی خاطرنشان کرد: صنعت برای ماندگاری نیاز به مراقبت در حوزه آموزش، تعرفه و حمایت قانونی و مالی دارد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان البرز با بیان اینکه استقرار در شهرک های صنعتی به نفع واحدهای صنعتی است و مشکلات آنان مورد بررسی قرار می گیرد، گفت: باید از نیروهای توانمند در کنار نیروهای بومی استفاده شود و باید تلاش کنیم نیروهای موجود را توانمند کنیم.

وی با تاکید بر اینکه رفع مشکل بیکاری تنها با تولید صنعتی امکان پذیر است، بیان کرد: با گذشت ۵ سال از استان شدن البرز راه ایجاد شهرک های صنعتی بسته شده بود اما با پیگیری های انجام شده بستر ایجاد شهرک های صنعتی با استقرار صنایع خاص دانش بنیان، پاک و کم آب بر فراهم شد.

شاهمرادی خاطرنشان کرد: با ادامه این روند و با توجه به استقبال سرمایه گذاری داخلی و خارجی، بخش صنعت بالغ بر ۱۰۰ هزار اشتغال مستقیم در استان ایجاد کرده است که ۵۵ هزار نفر اشتغال مربوط به شهرک های صنعتی است.

وی تاکید کرد: اگر بتوانیم مصوبات دولت در خصوص شهرک های صنعتی را اجرا کنیم، زمینه اشتغال برای همین میزان فراهم خواهد شد.