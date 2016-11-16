به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر، بهنام نوروزی گفت: سامانه جامع امور گمرکی ضمن افزایش سرعت و دقت تشریفات گمرکی زمینه کاهش هزینه ترخیص کالا برای فعالان تجاری را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه سامانه جامع امور گمرکی انقلابی در حوزه گمرک به وجود آورده است، افزود: این سامانه در سالم‌سازی محیط کسب‌وکار و ساده‌سازی فرآیندهای تجارت خارجی و در کاهش میزان تخلفات و اشتباهات و افزایش عواید گمرکی نقش بسزایی ایفا کرده است.

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر گفت: یکی از اهداف مهم گمرک در بحث تسهیل تجارت، کوتاه کردن زمان ترخیص کالا است چرا که معتقدیم کاهش زمان ترخیص کالا کمک مؤثری به پایین آمدن هزینه تولید خواهد کرد.

همچنین در این نشست بهمنی مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر با تاکید بر روان‌سازی تعامل دو سویه بین گمرک و امور مالیاتی گفت: افزایش تعامل دو سویه بین این دو سازمان قطعاً موجب پیشرفت اقتصادی و وصول درآمدهای دولت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان این نشست مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر و هئیت همراه ضمن بازدید میدانی از محوطه گمرک، از واحد فیزیکی پنجره واحد تجارت فرامرزی و نحوه فعالیت سازمان‌های مرتبط با امر تجارت در این پنجره بازدید به‌عمل آورد.