ایران و آلمان در صنایع برق تفاهم نامه امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، پژوهشگاه نیرو به منظور توسعه تعاملات بینالمللی پژوهشگاه نیرو و نیز استفاده از تخصص و ظرفیت سازمانها، شرکتهای معتبر خارجی در جهت توسعه و توانمندسازی صنعت برق کشور، تفاهم نامه همکاری مشترک و دو جانبه با شرکت SAG در حوزه انتقال برق امضا کرد.
بر اساس توافق انجام گرفته قرار است، در فاز اول دو پروژه ارتقای خطوط انتقال به ویژه خط انتقال برق ۶۳ کیلوولت و همچنین ارزیابی آسیب پذیری لرزهای و مقاومسازی پستهای انتقال از طرف پژوهشگاه نیرو عملیاتی شود.
شرکت SAG آلمان یکی از ارائه دهندگان خدمات و سیستمهای مرتبط با صنایع برق، انرژی، گاز، آب، شبکههای مخابراتی و نیروگاهی است.
بازار اصلی این شرکت اروپایی کشورهای آلمان، فرانسه، شرق و مرکز اروپا بوده ضمن آنکه این شرکت دارای ۸۰۰۰ نیروی متخصص بوده و امسال صدمین سالگرد فعالیت خود را در شکلگیری و توسعه زیرساختها مربوط به انرژی در آلمان را جشن گرفته است.
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