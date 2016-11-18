۳۲ برنامه همزمان با هفته بسیج در بیجار برگزار می شود

حسن عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت فرا رسیدن ایام اربعین سید و سالار شهیدان و گرامیداشت هفته بسیج اظهار داشت: بسیج همواره نقش ارزشمندی در اعتلای نظام اسلامی داشته و این نیروی مخلص وارث اصلی فرهنگ عاشورا است.

وی افزود: تفکر ارزشمند بسیج برگرفته از معارف دینی است که به هیچ حزب یا جناحی وابسته نیست.

وی ادامه داد: مقابله با معاندان انقلاب در بدو پیروزی و تثبیت انقلاب اسلامی و حضور نقش آفرین در هشت سال دفاع مقدس، برگ زرینی از افتخارات بسیج و بسیجیان است.

عسکری به اهمیت تفکر بسیجی اشاره کرد و گفت: فرهنگ و تفکر بسیجی به خوبی توانسته در مباحث علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نقش آفرینی کند.

وی اضافه کرد: حضور بسیج در محرومیت زدایی و رفع نیازمندی های مردم در مناطق محروم و کم برخوردار از دیگر افتخارات بسیج در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

فرمانده سپاه بیجار تشکیل یگان های مردمی در کشورهای محور مقاومت سوریه عراق لبنان و یمن از برکات بسیج دانست و گفت: این مهم توانسته زمینه ساز ایجاد بارقه ای از امید را در دل مستضعفان جهان شود.

عسکری مخلص بودن و حرکت در مسیر ولایت فقیه از ویژگی بارز بسیجیان دانست و بیان داشت بسیجیان بدون هیچ وابستگی به حزب و جناحی و در چارچوب ولایت فقیه در راه اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همت و تلاش می کنند.

فرمانده سپاه بیجار با اشاره به آغاز برنامه های هفته بسیج از ۳۰ آبان تا ۶ آذر گفت: برگزاری برنامه های بسیج با محوریت مردم از خصوصیات بارز این برنامه ها است و به همین دلیل در این ایام بیش از ۳۲ برنامه برگزار می شود.

وی تصریح کرد: دیدار با خانواده معظم شهدا، غبارروبی مزار مطهر شهدا، برگزاری یادوراه شهدا، آبروی محله، برگزاری کارگاه های آموزشی همسر یابی و مهارت زندگی، کارگاه آموزشی جلوگیری از اعتیاد و مهاجرت که مهمترین معضل شهرستان بیجار است از مهمترین برنامه های این هفته است.

فرمانده سپاه بیجار عنوان کرد: برگزاری همایش مادران پرچمداران با جنگ نرم، اعزام اکیپ پزشکی به مناطق محروم جهت ویزیت رایگان مردم محروم، کارگاه سبک زندگی ایرانی اسلامی، هم اندیشی فصلی فرماندهان پایگاه های مقاومت، همایش ائمه جمعه و جماعات اهل تسنن و تشیع، افتتاح پایگاه مقاومت میقان صالحین و حضور حماسی بسیجیان در پنجم آذر همزمان با روز تشکیل بسیج مستضعفین از دیگر برنامه های هفته بسیج در بیجار است.