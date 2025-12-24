به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید صمد حسینی بعدازظهر چهارشنبه در مراسم اجلاسیه مجمع بسیجیان شهرستان بابل با بیان اینکه بسیج امروز رسالتی فراتر از گذشته بر عهده دارد، اظهار کرد: صیانت از انقلاب اسلامی و خدمت‌رسانی هدفمند به مردم، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود در بدنه بسیج است.

وی با اشاره به مردمی‌بودن بسیج افزود: بسیج نهادی برخاسته از متن جامعه است و پاسخگویی به‌موقع و در حد مقدورات به مطالبات مردمی، یکی از اولویت‌های اساسی این نهاد به‌شمار می‌رود که باید با حضور فعال و میدانی بسیجیان دنبال شود.

رئیس راهبردی بسیج اقشاری سپاه مازندران با تأکید بر لزوم تبعیت از آموزه‌های اسلام و رهنمودهای مقام معظم رهبری تصریح کرد: هر جا به این مسیر عمل شده، پیشرفت حاصل شده و هر جا از آن فاصله گرفته‌ایم یا مانع ایفای نقش مردم شده‌ایم، دچار عقب‌ماندگی شده‌ایم.

حسینی نقش بسیج در نهضت تولید علم و جنبش نرم‌افزاری را راهبردی دانست و گفت: استقلال، اقتدار و امنیت کشور به این نقش گره خورده و حرکت پرشتاب بسیج در این عرصه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به اجرای طرح اعتلای بسیج خاطرنشان کرد: این طرح به‌عنوان نقشه راه تحول سازمان بسیج، بر پایه اسناد بالادستی، تجربیات گذشته و اندیشه‌های امامین انقلاب تدوین شده و از ابتدای سال جاری وارد مرحله اجرا شده است.

رئیس راهبردی بسیج اقشاری سپاه مازندران در پایان، راهبردهای تحقق اعتلای بسیج را در سه محور «مسئله‌شناسی و پاسخ‌یابی با محوریت دانشجویان تحصیلات تکمیلی»، «گفتمان‌سازی و مطالبه‌گری با محوریت دانشجویان کارشناسی» و «اقدام میدانی با محوریت گروه‌های جهادی» تشریح کرد و افزود: معنویت، بصیرت، مردم‌داری، مجاهدت و تکلیف‌گرایی، ستون‌های اصلی این حرکت تحول‌آفرین است که با مردمی‌سازی و کنشگری خلاق می‌تواند به اثرگذاری اجتماعی پایدار منجر شود.