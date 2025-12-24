  1. استانها
بسیج به دنبال خلق حماسه‌های اثرگذارتر عرصه‌های اجتماعی است

بابل- رئیس راهبردی بسیج اقشاری سپاه مازندران گفت: بسیج با تکیه بر ایمان، اخلاص و بهره‌گیری از تجربیات گذشته، به‌دنبال خلق حماسه‌های اثرگذارتر در عرصه‌های اجتماعی، علمی و مردمی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید صمد حسینی بعدازظهر چهارشنبه در مراسم اجلاسیه مجمع بسیجیان شهرستان بابل با بیان اینکه بسیج امروز رسالتی فراتر از گذشته بر عهده دارد، اظهار کرد: صیانت از انقلاب اسلامی و خدمت‌رسانی هدفمند به مردم، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود در بدنه بسیج است.

وی با اشاره به مردمی‌بودن بسیج افزود: بسیج نهادی برخاسته از متن جامعه است و پاسخگویی به‌موقع و در حد مقدورات به مطالبات مردمی، یکی از اولویت‌های اساسی این نهاد به‌شمار می‌رود که باید با حضور فعال و میدانی بسیجیان دنبال شود.

رئیس راهبردی بسیج اقشاری سپاه مازندران با تأکید بر لزوم تبعیت از آموزه‌های اسلام و رهنمودهای مقام معظم رهبری تصریح کرد: هر جا به این مسیر عمل شده، پیشرفت حاصل شده و هر جا از آن فاصله گرفته‌ایم یا مانع ایفای نقش مردم شده‌ایم، دچار عقب‌ماندگی شده‌ایم.

حسینی نقش بسیج در نهضت تولید علم و جنبش نرم‌افزاری را راهبردی دانست و گفت: استقلال، اقتدار و امنیت کشور به این نقش گره خورده و حرکت پرشتاب بسیج در این عرصه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به اجرای طرح اعتلای بسیج خاطرنشان کرد: این طرح به‌عنوان نقشه راه تحول سازمان بسیج، بر پایه اسناد بالادستی، تجربیات گذشته و اندیشه‌های امامین انقلاب تدوین شده و از ابتدای سال جاری وارد مرحله اجرا شده است.

رئیس راهبردی بسیج اقشاری سپاه مازندران در پایان، راهبردهای تحقق اعتلای بسیج را در سه محور «مسئله‌شناسی و پاسخ‌یابی با محوریت دانشجویان تحصیلات تکمیلی»، «گفتمان‌سازی و مطالبه‌گری با محوریت دانشجویان کارشناسی» و «اقدام میدانی با محوریت گروه‌های جهادی» تشریح کرد و افزود: معنویت، بصیرت، مردم‌داری، مجاهدت و تکلیف‌گرایی، ستون‌های اصلی این حرکت تحول‌آفرین است که با مردمی‌سازی و کنشگری خلاق می‌تواند به اثرگذاری اجتماعی پایدار منجر شود.

