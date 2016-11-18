تردد خودرو میان ایران و ارمنستان آزاد شد/رفت و آمد بدون مجوز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک جمهوری اسلامی ایران، بر اساس یادداشت تفاهمی که در جریان سفر مسعود کرباسیان، رئیس‌کل گمرک ایران به ارمنستان در ایروان امضا شد، امکان تردد خودرو میان دو کشور بدون نیاز به اخذ مجوز وجود دارد و رفت و آمد بدون دریافت وجه تضمین و حق خاک انجام خواهد شد.

بر پایه این یادداشت‌تفاهم، قرار است با برنامه‌ریزی دو کشور، تبادل اطلاعات در پایانه‌های گمرکی مقری و نوردوز صورت گیرد. بر این اساس، رئیس کمیته درآمدهای دولتی ارمنستان اعلام کرد که اجرایی‌شدن هر بند از تفاهم امضاءشده، سبب می‌شود در مدت کوتاهی به اصل یک پنجره واحد برای اجرا دست پیدا کنیم.

همچنین تشریفات گمرکی برای دست‌اندرکاران فعالیت‌های اقتصادی و گردشگران به صورت متقابل تسهیل خواهد شد که امکان تردد خودرو و مجوز رفت و آمد آزاد شده و بدون نیاز به وجه تضمین و حق خاک صورت می‌پذیرد. بر این اساس، اطلاع‌رسانی ضوابط گمرکی هر دو کشور در سایت‌های رسمی با هدف ایجاد شرایط بهتر برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و افزایش شناخت فعالان این حوزه نیز پیش‌بینی شده است.

از سوی دیگر، با هدف توسعه روابط گردشگری و کاهش مشکلات، شهروندان ایران و ارمنستان از قوانین گمرکی در مورد اجناس و مبالغ همراه، هنگام ورود به کشور مقابل آگاه خواهند شد و در پایانه‌های مرزی مقری و نوردوز نیز در تابلوها اطلاع‌رسانی می‌شود.

هیات ایرانی همچنین در جریان این مذاکرات با توجه به دورنمای ایجاد منطقه آزاد اقتصادی در ارمنستان، در چارچوب عضویت این کشور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اعلام آمادگی کرد تا تجربه خود را در این زمینه در اختیار ایروان قرار دهد.

کرباسیان، رئیس‌کل گمرک نیز در این باره تاکید کرد: تقویت همکاری‌های گمرکی بر توسعه روابط تجاری و اقتصادی اثر مستقیم دارد. لغو روادید بین دو کشور به توسعه گردشگری، افزایش مبادلات تجاری و تسریع ترانزیت می‌انجامد و ارمنستان به عنوان عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌تواند، دروازه ورود ایران به بازار کشورهای عضو اتحادیه باشد.

وی با بیان اینکه طرفین همچنین دورنمای همکاری در زمینه امور گمرکی را بررسی کردند، اظهار داشت: موضوع پیش‌نویس موافقت‌نامه استفاده مشترک از پایانه‌های مقری و نوردوز هم که بر همان اساس قرار است کمیته‌ای تشکیل شود در مذاکرات مطرح شد.

رئیس‌کل گمرک همچنین گفت: هدف از این پیش‌نویس شفاف‌سازی تشریفات گمرکی، اجتناب از تکرار و تسهیل حمل و نقل بار و مسافر است.

هارطونیان، رئیس کمیته درآمدهای دولتی ارمنستان نیز در این مذاکرات گفت: فهرست بازرگانان فعال بین دو کشور تبادل می‌شود تا بتوانند با تشریفات آسان‌تر نظارت گمرکی را سپری کنند و همچنین همکاری برای مبارزه با قاچاق ادامه می‌یابد.