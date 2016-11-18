به گزارش خبرگزاری مهر، یگان تحقیقاتی و اقیانوس‌شناسی یانتار به فرماندهی ناخدا دوم «الکسی ولادیمیرویچ» از نیروی دریایی روسیه پیش از ظهر امروز(جمعه) در اسکله منطقه یکم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بندرعباس پهلو گرفت.

امیر دریادار آزاد فرمانده منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش در این باره اظهار داشت: در راستای حفظ و توسعه روابط بین دو کشور ایران و روسیه و از سوی دیگر ایجاد و ارتقای سطح امنیت در منطقه، نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران، میزبان یک یگان از نیروی دریایی روسیه در منطقه یکم امامت است.

وی افزود: کارکنان این یگان تحقیقاتی و اقیانوس‌شناسی روسی و فرمانده و افسران این یگان در مدت اقامت در کشورمان، از شهر بندرعباس بازدید و امکان سفرهای سیاحتی و گردشگری و برنامه‌های فرهنگی و ورزشی نیز برای آنان فراهم است.

گفتنی است، پیش از این نیز ناوگروه‌هایی از کشورهای هند، پاکستان و ایتالیا از ابتدای امسال تاکنون میهمان نیروی دریایی ارتش به میزبانی منطقه یکم دریایی ارتش بودند و این یگان روسی، چهارمین یگانی است که در منطقه یکم نیروی دریایی ارتش در بندرعباس پهلو می‌گیرد.