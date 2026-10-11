پیام عزیزی خواننده موسیقی عرفانی که طی سال های اخیر آثار متعددی را به زبان های کردی و فارسی پیش روی مخاطبان قرار داده است در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح تازه ترین فعالیت های موسیقایی خود از تولید و انتشار یک پروژه موسیقایی ملی میهنی به نام «تو ایران بمان» خبر داد و گفت: «تو ایران بمان» اثری ملی و میهنی با حال‌وهوایی حماسی است که با عشق به ایران عزیز ساخته‌ایم. در شعر این اثر از نام‌آوران شاهنامه یاد شده و تلاش کرده‌ایم با همراهی شعر، موسیقی و تصویر، ادای احترامی به تاریخ و فرهنگ سرزمینمان داشته باشیم.

وی تاکید کرد: به اعتقاد من آنگاه که سخن از شعر حماسی به میان می‌آید، باید با تمام وجود در برابر شاهنامه، این شاهکار جاودانه حکیم ابوالقاسم فردوسی، سر تعظیم فرود آوریم.

عزیزی در پایان درباره جزئیات دیگر این پروژه اظهار کرد: خواننده و آهنگساز این اثر خودم هستم و برادران بوشهری نیز کار تصویر را انجام داده‌اند. لوکیشن‌های این کلیپ هم در منطقه اورامانات کردستان، غار قوری‌قلعه، روستای معروف شالیار، دریاچه زیبای مریوان در سنندج بوده است. البته کار موسیقی آن نیز با نوازندگان فاخر و بین‌المللی و درجه‌ یک کشور عزیزمان ایران انجام شده است.

پیام عزیزی از خوانندگان شناخته شده کشورمان به ویژه در حوزه «موسیقی عرفانی» است که پس از فراگیری آموزه‌های مرتبط با موسیقی نزد محمدجلیل عندلیبی یکی از آهنگسازان شهیر موسیقی ایرانی فعالیت حرفه‌ای خود را آغاز کرد. وی که در دوران فراگیری خوانندگی، فعالیت‌های مستمری هم در عرصه قرائت قرآن کریم داشت، پس از طی مراحل تکمیلی حوزه خوانندگی، آلبوم «باقدسیان» را به آهنگسازی محمدجلیل عندلیبی منتشر کرد. پروژه‌ای که به گفته این هنرمند در کشورهای مختلف نیز مورد استقبال قرار گرفت.

این خواننده موسیقی ایرانی که همواره تلاش کرده در حوزه موسیقی عرفانی فعالیت‌های متعددی را پیش روی مخاطبان قرار دهد، طی سال‌های اخیر در همکاری با هنرمندان مطرح موسیقی پاپ اقدام به تولید آثار مشترکی نیز کرده است. ضمن اینکه همکاری با چندین هنرمند بین المللی از جمله سامی یوسف در تولید سه پروژه موسیقایی و برگزاری چندین کنسرت داخلی و خارجی با همکاری هنرمندان شاخص عرصه موسیقی از دیگر فعالیت‌های عزیزی در عرصه موسیقی محسوب می‌شود.

«با قدسیان» به آهنگسازی محمدجلیل عندلیبی، «لبیک» به آهنگسازی مجتبی میرزاده، «پیام عاشقان» و «ملکا» با همراهی علی پژوهشگر و پاشا هنجنی، «سرو کی دل»، «بارگاه» و «خورشید مستان» به آهنگسازی و تنظیم هوشنگ کامکار و ارسلان کامکار و نوازندگی گروه «کامکارها» و «محمدرسول الله» به آهنگسازی فردین لاهورپور از جمله پروژه‌های پیام عزیزی در مقام خواننده هستند که طی سال‌های اخیر علاوه بر تولید چندین تک آهنگ در قالب آلبوم پیش روی مخاطبان قرار گرفته اند.

این خواننده چندی پیش ۲ پروژه موسیقایی «امام حسین (ع)» و «امام رضا (ع)» را به سفارش کمیته‌های ملی «المپیک» و «پاراالمپیک» جمهوری اسلامی ایران در کشورمان و ترکیه ضبط کرد.