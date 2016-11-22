در همان روز اول از پیمان «ترانس- پاسیفیک» خارج می شویم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ» اعلام کرد روزی که اداره امور را به دست بگیرد آمریکا را از موافقتنامه تجاری «مشارکت ترانس پاسیفیک» (مشارکت دو سوی اقیانوس آرام) خارج خواهد کرد.

ترامپ در پیامی ویدئویی به منظور تشریح اولویت های خود برای ۱۰۰ روز نخست ریاست جمهوری اش افزود:از تیم انتقال قدرت خودم خواسته ام فهرستی از اقدامات را تهیه کند که ما می توانیم در روز نخست برای احیای قوانین و بازگرداندن شغل هایمان انجام دهیم. درمورد تجارت باید بگویم که من از پیمان مشارکت تجاری ترانس پاسیفیک خارج خواهم شد زیرا این پیمان برای کشور ما فاجعه بار است. من در عوض در مورد موافقتنامه های تجاری عادلانه و دوجانبه مذاکره خواهم کرد که می تواند برای آمریکا اشتغالزایی کند.

دولت باراک اوباما، پس از سال‌ها مذاکرات در سطوح مختلف با ۱۱ کشور دیگر، برای دستیابی به این پیمان به توافق رسیدند، اما کنگره‌، هرگز آن را تصویب نکرد و اوباما نیز سرنوشت آن را به رئیس‌جمهوری بعدی سپرد.

ترامپ اکنون می‌گوید: در مورد مسائل تجاری، من به هم‌پیمانان اطلاع خواهم داد که قصد داریم از پیمان ترانس- پاسیفیک که یک فاجعه بالقوه برای ما است، خارج شویم.

ترامپ در عین حال گفته است به جای پیمانی چند ملیتی، واشنگتن به امضای توافقنامه‌های دو طرفه و عادلانه با کشورهای دیگر، برای بازگرداندن مشاغل و صنایع به خاک آمریکا اقدام خواهد کرد.

ایالات متحده آمریکا، استرالیا، برونئی، شیلی، مالزی، مکزیک، کانادا، ژاپن، نیوزلند، پرو، سنگاپور و ویتنام، طرف‌های پیمان ترانس- پاسیفیک بودند.

این توافق، استانداردهای تجاری مشترکی ایجاد کرده و از موانع داد و ستد می‌کاهد. گفته شده بود این پیمان از اقدامات مهم تجاری دولت اوباما برای مقابله با قدرت فزاینده چین نیز به شمار می‌رفت.