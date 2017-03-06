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۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۱۷

در سخنرانی سالانه رئیس جمهوری چین مطرح شد؛

تاکید «شی جین پینگ» بر لزوم پیشرفت چین در عرصه تجارت آزاد

تاکید «شی جین پینگ» بر لزوم پیشرفت چین در عرصه تجارت آزاد

رئیس جمهوری چین در سخنرانی سالانه خود در کنگره این کشور بر لزوم تقویت مناطق آزادی تجاری به ویژه منطقه «شانگهای» تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در سخنرانی سالانه خود در کنگره این کشور، از لزوم تبدیل منطقه آزاد تجاری شانگهای به عنوان نمونه ای بی بدیل برای نشان دادن توانایی چین در اصلاح و نوآوری سخن گفت.

 وی خطاب به دولتمردان این کشور گفت: شانگهای باید تلاش خود را در راستای تضمین اصلاحات و نوآوری اقتصادی مناطق آزاد به کار گیرد.

شی جین پینگ همچنین از تاثیر منطقه آزاد شانگهای بر پروژه «یک کمربند، یک جاده» چین که به راه ابریشم جدید نیز معروف است، نام برد.

چین قرار است در ماه میلادی آگوست، ۷ منطقه آزاد تجاری جدید افتتاح کند.

گفتنی است که پکن از دیرباز در راستای ترویج الگوی تجارت آزاد خود با واشنگتن رقابت داشته است و خروج آمریکا از پیمان تجارت آزاد ترانس پاسیفیک فرصتی برای چین تلقی می شود.

کد مطلب 3924652
مریم خرمایی

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