ترامپ امروز دستور مذاکره مجدد درباره «نفتا» را صادر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مقام مسئول در کاخ سفید که خواست نامش فاش نشود اعلام کرد که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور جدید آمریکا امروز دستور مذاکره مجدد پیرامون پیمان تجارت آزاد میان این کشور با کانادا و مکزیک موسوم به «نفتا» (NAFTA) را صادر خواهد کرد.

شبکه تلویزیونی «اِن بی سی» در این باره اعلام کرد: علاوه بر درخواست بازمذاکره پیرامون توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی، ترامپ درصدد است تا دستور اجرائی خود را برای خروج کشورش از توافق تجارت آزاد ترانس- پاسیفیک (TPP) را به امضاء برساند.

لازم به ذکر است، ۴۵مین رئیس جمهور آمریکا پیشتر و در موارد متعددی وعده داده بود که از برخی توافقات و پیمان های تجاری مانند «نفتا» و «تی پی پی» خارج شده و یا برخی از آن را به با رایزنی مجدد مورد اصلاح قرار خواهد داد.