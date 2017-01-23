  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۵۸

ترامپ امروز دستور مذاکره مجدد درباره «نفتا» را صادر می کند

ترامپ امروز دستور مذاکره مجدد درباره «نفتا» را صادر می کند

رسانه های غربی اعلام کردند که ترامپ درصدد است تا امروز دستور مذاکره مجدد درباره پیمان «نفتا» را صادر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مقام مسئول در کاخ سفید که خواست نامش فاش نشود اعلام کرد که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور جدید آمریکا امروز دستور مذاکره مجدد پیرامون پیمان  تجارت آزاد میان این کشور با کانادا و مکزیک موسوم به «نفتا» (NAFTA) را صادر خواهد کرد.

شبکه تلویزیونی «اِن بی سی» در این باره اعلام کرد: علاوه بر درخواست بازمذاکره پیرامون توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی، ترامپ درصدد است تا دستور اجرائی خود را برای خروج کشورش از توافق تجارت آزاد ترانس- پاسیفیک (TPP) را به امضاء برساند.

لازم به ذکر است، ۴۵مین رئیس جمهور آمریکا پیشتر و در موارد متعددی وعده داده بود که از برخی توافقات و پیمان های تجاری مانند «نفتا» و «تی پی پی» خارج شده و یا برخی از آن را به با رایزنی مجدد مورد اصلاح قرار خواهد داد.

کد مطلب 3885551

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها