«ترانس پاسیفیک» بدون آمریکا هم جلو می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اعضای باقی مانده در پیمان تجارت آزاد ترانس پاسیفیک (TPP) که شمار آنها بعد از بدعهدی آمریکا به ۱۱ کشور می رسد، برای تداوم تلاش ها برای به ثمر رساندن آن، به توافق رسیدند.

خبر این توافق از سوی وزرای دارایی کشورهای نیوزیلند و مکزیک و بعد از جلسه ای اعلام شد که کشورهای عضو در حاشیه اجلاس «اَپک» یا سازمان همکاری اقتصادی آسیا- پاسیفیک، برگزار کردند.

این نخستین بار پس از خروج آمریکا از ترانس پاسیفیک است که کشورهای دخیل، در سطح وزرای دارایی، به رایزنی درباره سرنوشت آن می پردازند.

به گفته «تاد مک کلی» وزیر داریی نیوزیلند، در این مذاکرات، همه تمرکز بر چگونگی پیشبرد TPP در قالب ۱۱ کشور و ارائه پیشنهاداتی بود که در نشست ماه نوامبر به آنها رسیدگی خواهد شد.

در عین حال، کشورهای عضو با ارائه پیش نویس بیانیه ای، دغدغه خود را از بابت حمایت گرایی یا پروتکشنیسم اعلام کردند.

گفتنی است دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اتکا به پروتکشنیسم و با شعار «آمریکا در اولویت» است از پیمان ترانس پاسیفیک خارج شد.

۱۱ عضو باقی مانده در TPPدر مجموع ۴۰ درصد از حجم تجارت جهان را به خود اختصاص می دهند.

این در حالی است که اعضای باقی مانده پیشتر از تمایل برای فرصت دادن به چین برای پیوستن به TPP سخن گفته بودند.

در عین حال، آمریکا از پیش نویس بیانیه پایانی ۱۱ کشور عضو TPPکه بر تجارت آزاد و منافع جهانی سازی تاکید دارد، ابراز نارضایتی کرده و خواستار جایگزینی این مفاهیم با تفاسیر ساده تری چون «حذف موانع و قوانین مضر برای تجارت» شده است.

گفتنی است اجلاس اَپک در «هانوی» پایتخت ویتنام در حال برگزاری است.