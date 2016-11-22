  1. استانها
  2. بوشهر
۲ آذر ۱۳۹۵، ۸:۵۵

فرمانده سپاه خارگ:

اهل سنت جزیره خارگ پیشتاز ترویج فرهنگ بسیجی هستند

اهل سنت جزیره خارگ پیشتاز ترویج فرهنگ بسیجی هستند

بوشهر - فرمانده ناحیه مقاومت ثارالله خارگ گفت: اهل سنت جزیره خارگ پیشتاز ترویج فرهنگ بسیجی هستند.

عبدالکریم دانش‌آموز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خارگ نماد همدلی و همزبانی و همت والای جامعه اهل سنت و اهل تشیع است.

وی افزود: در زمان انقلاب، در دفاع مقدس و در تمامی برهه‌های زمانی اهل سنت در جزیره خارگ در کنار اهل تشیع و نظام مقدس اسلامی ایران بوده است و اهل سنت شهدای فراوانی در جزیره خارگ تقدیم انقلاب کرده است.

فرمانده ناحیه مقاومت ثارالله خارگ تصریح کرد: بیشترین کتاب آسمانی که جوامع بشری به وحدت تشویق کرده، قرآن مجید بوده است، تفرقه در جامعه اسلامی سم است و باید دوری کنیم، افتخار می‌کنیم که در جزیره خارگ جز وفاداری به نظام اسلامی ایران نیست. 

دانش‌آموز گفت: رهبر کبیر انقلاب امام خامنه‌ای به‌صورت ویژه توهین به جامعه اهل سنت را محکوم کرده است.

وی ادامه داد: در بسیج جزیره خارگ بیش از هزار نفر از جامعه اهل سنت عضو بسیج هستند و در ترویج فرهنگ بسیج در این جزیره پیشتاز هستند.

کد مطلب 3830639

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها