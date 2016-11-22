اوقاف گستان۶ موکب در مسیر زائران مشهد مقدس برپا کرد

حجتالاسلام سیفالله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای طرح قدمهای آسمانی تا امام مهربانی ۶ موکب از طرف اداره کل اوقاف و امور خیریه استان گلستان در مسیر پیادهروی زائران امام رضا (ع) در شهرهای گلستان و خراسان شمالی برپاشده است.
وی بابیان اینکه از این تعداد موکب پنج موکب ویژه زائران پیاده و یک موکب ویژه زائران سواره تدارک دیدهشده است، تصریح کرد: چهار موکب ویژه زائران پیاده در استان گلستان و یک موکب در امامزاده جلیل (ع) شهرستان قوچان برپاشده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گلستان گفت: با توجه به تأکید استاندار گلستان برای توجه به زائران سواره یک موکب در امامزاده قاسم (ع) شهرستان دلند برای خدماتدهی به افرادی که از گلستان و سایر استانهای دیگر عازم مشهد مقدس هستند برپاشده است.
حجتالاسلام سهرابی افزود: طی روزهای آینده همایشی تحت عنوان امام مهربانی به شکل مردمی در شهرستان قوچان برگزار میشود که قرار است تعدادی از مسئولان استانی ازجمله مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان، رئیس کانون مساجد، معاون امنیتی سیاسی استاندار و ... در این همایش شرکت داشته باشند.
وی در رابطه باهدف این همایش گفت: هدف از برگزاری این همایش ارتقای خدماتدهی به زائرین، بررسی ضعفها و چالشها و بهرهمندی از نظرات افراد صاحبنظر است.
سهرابی گفت: تاکنون ۲۰ کاروان از استان گلستان که جمعیتی حدود یک هزار و ۵۰۰ الی دو هزار نفر را تشکیل میدهند با پای پیاده به مشهد مقدس اعزامشدهاند، البته تعدادی از کاروانها هم که اکثراً بانوان هستند با اتوبوس به قوچان اعزام میشوند و ازآنجا با پای پیاده به مشهد مقدس مشرف میشوند.
وی اظهار کرد: در کاروانهای اعزامی تعدادی از روحانیون برای برگزاری نمازهای جماعت، پاسخ به سؤالات به همراه نمایندهای از سازمان اوقاف در این کاروانها وجود دارد.
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