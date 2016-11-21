نقض «برجام» از سوی آمریکا اقدامی اشتباه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «مایکل مولن» رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش آمریکا می گوید که دولت آینده «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب نباید توافق هسته ای واشنگتن با ایران را زیرپا گذارد.

این ژنرال بازنشسته نیروی دریایی آمریکا که در دوران ریاست جمهوری «جورج دبلیو. بوش» و «باراک اوباما» ریاست ستاد مشترک ارتش این کشور را برعهده داشت، گفت که آمریکا به اندازه کافی شاهد جنگ و درگیری در منطقه خاورمیانه بوده است و از اینرو،‌ دولت جدید واشنگتن را تشویق کرد تا توافق هسته ای با ایران را «با دقت زیاد» مورد بررسی قرار دهد.

مولن خطاب به شرکت کنندگان در «میزگرد ایده های واشنگتن» که از سوی «مؤسسه آسپن» برگزار شد،‌ گفت: «به نظر من، پاره کردن این توافقنامه- برجام- اشتباه است».

این ژنرال نیروی دریایی آمریکا همچنین اذعان کرد که تاکنون شاهد ارائه یک طرح جایگزین برای این توافقنامه- که در ژوئیه ۲۰۱۵ به امضاء رسید- نبوده است.

گفتنی است که ایران و گروه «۱+۵» متشکل از کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین و آلمان موافقت کردند که در اِزای تعقیب برنامه هسته ای منحصراً صلح آمیز از سوی تهران، تحریمهای هسته ای وضع شده علیه ایران به تدریج لغو شود.

پس از آنکه «آژانس بین المللی انرژی اتمی» پایبندی کامل ایران به مفاد «برجام» را تأیید کرد، این توافق هسته ای از شانزدهم ژانویه سال جاری به مرحله اجرا درآمد.