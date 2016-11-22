به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شامگاه دوشنبه ۱ آذر در حاشیه نشست با تشکلهای نشر و اهالی این صنعت که در هتل انقلاب برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: امشب با بخشی از اصحاب نشر و اتحادیههای ۱۰ گانه این حوزه نشستی صمیمی داشتیم و دوستان مشکلات این جامعه را مطرح کردند و ما نیز سیاستهای وزارت ارشاد را تشریح کردیم.
وی افزود: البته عمده مشکل ناشران این است که صنعت نشر در حوزه هزینه و فایده، بازدهی کافی را ندارد و ناشران از لحاظ اقتصاد نشر در شرایط سختی به سر میبرند و نیازمند حمایت و پشتیبانی دولت برای حل مشکلات هستند. از جمله انتظارات ناشران میتوان به مسائل مربوط به یمه، مالیات، کمک دولت به ویترین سازی و کتابفروشیها، واسپاری تصدیگری از دولت به ناشران و اتحادیهها اشاره کرد.
صالحی امیری ادامه داد: در مجموع مشکلات ناشران به سه دسته تقسیم میشود و اصلیترین مسئله آنها به عدم سودآوری این حوزه برمیگردد که باید برای آن فکری کرد و ریشه آن به مصرف فرهنگی و بحث کتابخوانی در کشور برمیگردد که متاسفانه کتابخوانی در کشور ما در شان مردممان نیست و برای رونق گرفتن صنعت نشر حتماً باید تحریک تقاضا در حوزه مصرف فرهنگی را داشته باشیم و میزان سرانه کتابخوانی در کشور باید رشد پیدا کند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: مسئله قاچاق و چاپ برخی از کتابهای پرتیراژ توسط افراد سودجو از دیگر مسائل مطرح شده از سوی ناشران بود که نیروی انتظامی به صورت جدی در این زمینه وارد شده و جلسات هماهنگی بین وزارت ارشاد، اتحادیه ناشران و نیروی انتظامی برگزار شده است و نیروی انتظامی هم قول داده که با تمام ظرفیت با افراد سودجو در این حوزه برخورد کند؛ همچنین با قوه قضائیه نیز هماهنگی لازم برای برخورد با این افراد را انجام میدهیم.
وی با تاکید بر لزوم کاهش تصدی گری دولت در حوزه نشر، یادآور شد: سیاست قطعی وزارت ارشاد و تاکید رئیس جمهور، تقویت نهادهای صنفی و کاهش تصدیگری دولت است؛ به عبارت دیگر دولت در حوزه نشر ۳ وظیفه سیاستگذاری، حمایت و نظارت را بر عهده دارد و مابقی امور تصدیگری نشر بر عهده ناشران و اتحادیهها است، البته در طول ۳ سال گذشته، واسپاری امور به ناشران انجام شده که در این دوره سرعت بیشتری خواهد گرفت.
صالحی امیری گفت: بیمه و مالیات از دیگر نکات مطرح شده در این جلسه بود که طی روزهای گذشته جلساتی را با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی داشتیم و امروز (دوشنبه اول آذر) نیز صحبتی را با وزیر اقتصاد و دارایی و وزیر کار و امور اجتماعی داشتم و این مشکلات را جزو اولویتهایمان قرار داده ایم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در پاسخ به سوالی درباره برگزاری کلاسهای مدلینگ برای کودکان توسط برخی موسسات آن هم با مجوز کارگروه مد و لباس وزارت ارشاد، تصریح کرد: در این زمینه ما بازنگری در سیاستها را خواهیم داشت و بنده در آینده نزدیک سیاستهای وزارت ارشاد در این زمینه را برای افکار عمومی تشریح میکنم.
وی درباره برنامه وزارتخانه متبوعش برای تقویت چاپ کتابهای دینی در این دوره نیز گفت: قطعاً در بودجه سال ۹۶، شاهد تقویت جدی حوزه نشر خواهیم بود و برنامههای جدیدی را در حوزه قرآن و عترت و حمایت از آثار فاخر دینی دنبال میکنیم و شما آثار آنها را در سال ۹۶ خواهید دید.
صالحیامیری همچنین از برگزاری نشست خبری خود پیش از برگزاری فستیوال بینالمللی فیلم فجر با هدف تشریح سیاستهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزههای مختلف و در دوره جدید خبر داد.
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